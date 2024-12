Kiko Matamoros suelta el bombazo sobre el marido de Madame de Rosa: 'Es muy fuerte'

En el programa Ni que fuéramos se aborda un tema que tiene en vilo a la opinión pública. Miguel Ángel H.A., exmarido de Ángela Rozas, conocida como Madame de Rosa, se encuentra en prisión. Ahora Kiko Matamoros ha decidido soltar la gran bomba sobre el marido de Madame de Rosa y decir que la polémica influencer miente, añadiendo que: "es muy fuerte".

El marido de la popular creadora de contenido lleva nueve meses en la cárcel de Navalcarnero, Madrid. Fue detenido en marzo por un largo historial delictivo. Robos con fuerza, butrones y el uso de coches de alta gama para acceder a establecimientos de lujo forman parte de los 26 antecedentes que acumula el acusado.

Madame de Rosa, siempre reservada con su vida personal, había mantenido en secreto esta situación. Sin embargo, ahora el foco está sobre ella, no solo por su vínculo con el acusado, sino por las posibles implicaciones legales que podrían derivarse de esta revelación.

Kiko Matamoros suelta el bombazo sobre el marido de Madame de Rosa

En pleno revuelo mediático, Kiko Matamoros, colaborador habitual de Ni que fuéramos, ha decidido hablar. Lo hace con su estilo directo y sin pelos en la lengua. Durante el programa, el tertuliano sorprende con declaraciones contundentes.

“Yo la conozco a ella y conozco a su marido, a Miguel. Lo conozco porque tenemos algún amigo en común y podía imaginarme a qué se dedicaba”, confiesa.

Sus palabras resuenan en el plató, la tensión es palpable. Matamoros intenta, en un inicio, mantener cierta prudencia. “No quiero hacer sangre de nadie por un principio de lealtad a mis amigos”, asegura.

“Hace poco salió diciendo que su marido le había regalado una casa en torno al millón de euros. Sabes perfectamente a qué se dedica tu marido. Yo creo que va a tener problemas judiciales”, sentencia Kiko.

El comentario deja al resto de los colaboradores atónitos. María Patiño, también presente en la mesa, intenta matizar. “Ella no está investigada”, señala.

Pero Matamoros no da marcha atrás. “Una cosa es que tú no estés investigada y otra es que no investiguen tus bienes”, responde.

Kiko Matamoros destapa la gran mentira de Madame de Rosa

El debate se enciende. Kiko Matamoros además ha confesado que Madame de Rosa ha mentido a su público: "Es muy fuerte. Ella sigue casada, se ha separado porque lo han metido a él en la cárcel".

Sobre la mesa queda la posibilidad de que Madame de Rosa pierda esa vivienda si se demuestra que fue adquirida con dinero robado. Un tema que podría abrir una nueva línea de investigación en el caso.

El caso sigue siendo tema central en programas de televisión y debates online. El futuro de Madame de Rosa, y de su patrimonio, queda en manos de la justicia. ¿Será este el final de la pesadilla o solo el comienzo de un nuevo capítulo? Lo que está claro es que Kiko Matamoros ha puesto el dedo en la llaga.