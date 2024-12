Adiós al trabajo de Kiko Matamoros: Kiko Hernández lanza un sorprendente comunicado

Hoy, Kiko Matamoros vuelve a acaparar titulares. Esta mañana, el colaborador ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al publicar una imagen desde la cama de un hospital. Adiós a Kiko Matamoros en Ni que fuéramos: Kiko Hernández lanza un comunicado que hace saltar las alarmas porque su compañero no trabajará con él durante un tiempo.

En la fotografía, Kiko aparece visiblemente cansado y ha escrito un mensaje cargado de ironía: “Hoy no hay una Campos peor que yo, creo”. Una frase que no ha pasado desapercibida, ya que parece lanzar un dardo con doble sentido hacia la familia Campos.

La publicación ha generado un aluvión de comentarios y especulaciones, aunque el misterio no ha durado mucho. Kiko Hernández, compañero y amigo de Matamoros, ha decidido contactar con él en pleno directo durante la emisión de Ni que fuéramos. Con su habitual tono desenfadado, Hernández ha llamado para saber de primera mano cómo se encuentra Matamoros y qué está ocurriendo.

Adiós a Kiko Matamoros en Ni que fuéramos

“¿Cómo te sientes, Kiko?”, ha preguntado Hernández nada más iniciarse la conversación. Con dificultad para hablar, Kiko Matamoros ha explicado lo ocurrido: “Tengo un problema en el esófago y me tenía que hacer una prueba definitiva para ver cómo le metíamos mano”. La frase ha dejado a todos en el plató en silencio, reflejando la preocupación entre sus compañeros.

Ante la insistencia de Hernández, Matamoros ha querido aclarar el motivo de su mensaje sobre las Campos. “Lo escribí con humor para llevar esto mejor”, ha comentado, quitando hierro al asunto. Aun así, sus palabras dejan entrever el malestar que atraviesa.

Kiko Hernández emite un comunicado que hace saltar las alarmas

“¿Y las pruebas, cuándo te las dan?”, ha seguido preguntando Kiko Hernández, buscando más información.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Matamoros ha respondido: “Ya me las han dado, pero no voy a ir contándolo por ahí. En breves tendré que ausentarme unos días porque tendrán que intervenirme. Pero voy a pasar las fiestas bien con la familia, no sé si será en enero o en febrero cuando me intervendrán”.

Estas palabras han generado una mezcla de alivio y preocupación entre quienes lo escuchaban. Kiko Matamoros ha insistido en que su situación no es grave, pero sí le afecta en su día a día. “Es una molestia que no es mala, pero me resta calidad de vida”, ha confesado con resignación.

El tono de la conversación ha cambiado ligeramente cuando Kiko Hernández ha intentado animarlo con una broma: “Suerte. A ver si te vemos, que una vez que entras en quirófano se sabe cuándo entras, pero no cuándo sales”. Aunque Matamoros ha soltado una leve risa, la tensión en el ambiente era evidente.

Tras finalizar la llamada, Kiko Hernández ha lanzado una noticia que ha dejado a todos impactados. “Matamoros no volverá al programa después de las fiestas de Navidad por un tiempo”, ha confirmado. La razón: su operación y la recuperación que necesitará tras ella.

El anuncio marca un antes y un después para el equipo de Ni que fuéramos. Aunque aseguran que Matamoros volverá tan pronto como esté recuperado, su ausencia será notable. Mientras tanto, sus seguidores y compañeros le desean una pronta recuperación, con la esperanza de verlo regresar más fuerte que nunca.