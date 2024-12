Antonio David Flores descubre toda la verdad sobre Dulce, la niñera de Isa Pantoja

Antonio David Flores ha rescatado en uno de sus recientes directos el episodio que Dulce Delapiedra, la que fuera niñera de Isa Pantoja, asegura haber vivido en Cantora. Una de las colaboradoras del exguardia civil ponía el acento en la última intervención televisiva de Dulce, cuyo testimonio coincidía con el de la mujer de Asraf Beno. La entrevistada aseguró que fue amenazada por Isabel Pantoja con arma blanca cuando intentó defender a Isa.

"Su madre le cortó el pelo, la arrinconó a la fuerza. Yo me metí para evitarlo y la madre intentó clavarme las tijeras en el estómago", desveló Dulce. Un testimonio que ha sido cuestionado y analizado en el canal de YouTube del ex de Rocío Carrasco.

DULCE AGREDIDA

Los tertulianos de Antonio David Flores consideran que el relato de Isa Pantoja es el mismo que ya avanzó hace años. Un testimonio en el que las fechas no coinciden y las contradicciones son numerosas.

Dulce, por su parte, ha insistido en defender con firmeza a Isa, asegurando que todos los episodios que 'su niña' ha relatado son verídicos.

Antonio David Flores pone en entredicho el testimonio de Dulce

La niñera recordó los dos hechos más dramáticos que Isa destapó en sus últimas entrevistas. En concreto, el episodio de las tijeras en el que Dulce pudo haberse convertido en una víctima. Una situación extrema que provocó que Isa no pudiera articular palabra para poder denunciar.

Pese a la crudeza de los hechos descritos, ni Antonio David ni sus colaboradores creen el testimonio de Dulce. Ellos se posicionan claramente del lado de Isabel Pantoja y en contra de circo mediático que Isa y su marido han decidido alimentar de la mano de Mediaset.

Según Antonio David, Dulce no dice la verdad

Diferentes espacios de Telecinco se han referido a los momentos en los que la cantante supuestamente comete delitos hacia una niña que entonces era menor. También el delito con arma blanca hacia Dulce. Situaciones que ninguno de los tertulianos de Flores se creen en absoluto, a diferencia de los colaboradores de la citada cadena privada.

"Lo que está haciendo con Isabel Pantoja me parece delictivo", apunta una de las tertulianas del canal de Antonio David. "Isa me parece una sinvergüenza y no dice ninguna verdad", añadía la misma persona.

Una postura bien distinta a la que en diferentes programas de Telecinco se viene observando en los últimos días. La joven conmocionó a la audiencia desde el primer día que se sentó en el plató de ¡De Viernes!. Un testimonio desgarrador que han ido alimentando con la intervención de, entre otros, la propia Dulce o Asraf, el marido de Isa.