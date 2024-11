Nagore Robles, exnovia de Sandra Barneda, reaparece y lo cuenta todo: 'Es muy...'

En Ni que fuéramos, el equipo del programa se traslada a un photocall de un evento de Shein en pleno centro de la ciudad. Allí, la reportera Sandra Bruman se encuentra con una invitada inesperada: Nagore Robles, exnovia de Sandra Barneda. Esta ha roto su silencio y ha contado todo sobre su participación en el concurso televisivo Bake Off de TVE y como es trabajar con Víctor Sandoval: "es muy gracioso".

La cita comienza con cierta tensión, pero pronto las cámaras se centran en Nagore, quien luce un estilo desenfadado y un gran humor. En medio de flashes y preguntas, Belén Esteban, desde el plató de Ni que fuéramos, decide intervenir en directo para saludarla.

“Hola, Nagore, soy Belén. Lo primero, enhorabuena por estar en el concurso, y lo segundo es preguntarte, ¿qué tal con Víctor en el programa?”, le suelta Belén sin rodeos, como solo ella sabe hacer.

Nagore Robles reaparece y lo cuenta todo

Nagore, fiel a su estilo directo y desenfadado, no tarda en responder. “Víctor ya sabéis cómo es. Lo está haciendo superbién, es muy gracioso, rápido, se está esforzando muchísimo y superbién”, comenta entre risas.

La química entre ambos parece haber traspasado la pantalla. Víctor Sandoval, colaborador habitual de Ni que fuéramos, ha conseguido ganarse un lugar especial entre los concursantes del programa de cocina.

Nagore Robles promete que el concurso estará cargado de humor

Pero no todo es fácil en Bake Off para Nagore Robles. “Estoy llena de tiritas porque la cocina se me resiste”, confiesa divertida.

Sin embargo, asegura que lo importante no son los postres más bonitos, sino las risas que el grupo logra sacar a los espectadores. “Los concursantes estamos haciendo lo que podemos, pero si algo no falta en el plató es buen humor”, añade, arrancando sonrisas entre los presentes.

La conversación deja ver a una Nagore sincera y cercana, quien parece estar disfrutando de esta nueva etapa televisiva. Mientras tanto, el público en redes sociales celebra su participación en el concurso y el buen ambiente que describe.

Al terminar el directo, María Patiño concluye su intervención recordando que el programa Bake Off se emitirá muy pronto en prime time. La presentadora ha dejado claro que esta edición promete tanto por los dulces como por los momentos inolvidables de sus concursantes.

Nagore Robles vuelve a brillar bajo los focos, demostrando una vez más que, con o sin delantal, es una de las figuras más carismáticas de la televisión española.