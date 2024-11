En Ni que fuéramos se ha puesto sobre la mesa la polémica más comentadas del momento: la entrevista de Isa Pantoja en ¡De Viernes!. La joven ha hablado, por primera vez con tanto detalle, de los episodios que vivió durante su infancia en Cantora, la emblemática finca de su madre, Isabel Pantoja. Un jarro de agua fría ha caído sobre Rosa Benito en el debate después de que Kiko Hernández destape su gran secreto: habló mal de José Fernando Ortega.

Isa no ha escatimado en confesiones. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, desveló cómo su familia, en los momentos más tensos, la amenazaba con devolverla a Perú, el país donde nació y del que fue adoptada.

Este tema, de enorme sensibilidad, no ha pasado desapercibido en el plató de Ni que fuéramos. Durante el debate, Kiko Hernández ha tomado la palabra y, sin pelos en la lengua, ha soltado una bomba que nadie esperaba.

Jarro de agua fría para Rosa Benito: Kiko Hernández destapa su gran secreto

"Es la cosa más cruel que he oído en mi vida, y eso que llevo 14 años escuchando barbaridades en Sálvame", ha declarado Kiko con un tono serio.

Sin embargo, lo que vino después dejó al público y a sus compañeros boquiabiertos. “Aunque no es la primera vez que escucho algo así. Hay otra persona que dijo: ‘El niño es para devolverlo’ y lo dijo en una reunión, sin ningún pudor”.

Ante la sorpresa general, María Patiño, visiblemente confundida, ha preguntado: “¿Qué niño?”. Kiko, tras un breve silencio, ha lanzado la frase que ha incendiado las redes sociales: “Una antigua colaboradora nuestra lo dijo”. Haciendo una referencia a Rosa Benito.

El plató quedó en un tenso silencio. Según Kiko, estas palabras de Rosa Benito se pronunciaron en una reunión del equipo de Sálvame. En pleno auge de las polémicas protagonizadas por José Fernando, el hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

En aquella época, José Fernando acaparaba titulares debido a sus problemas con las drogas, sus frecuentes detenciones y sus entradas y salidas de prisión. Según Kiko, Rosa Benito, en un contexto de tensión y comentarios duros, habría lanzado esa frase sobre el hijo de su entonces cuñado, Ortega Cano.

Rosa Benito aún no ha dado declaraciones al respecto

Este descubrimiento resulta demoledor para la imagen de Rosa Benito. Durante años, la excolaboradora ha intentado mostrar una postura conciliadora y familiar, destacando siempre la buena relación que mantiene con los Ortega. Pero esta revelación deja en entredicho su versión y la pinta como alguien que, en privado, podría haber mostrado una cara mucho más cruel.

No es la primera vez que se insinúa algo parecido. En su momento, Jorge Javier Vázquez, conductor de Sálvame, dejó caer que Rosa había hecho comentarios muy desafortunados en reuniones internas del programa. Sin embargo, nunca se había hablado tan abiertamente de este supuesto episodio hasta ahora.

Mientras tanto, Rosa Benito, conocida por no dejar pasar ni una, aún no se ha pronunciado sobre estas declaraciones. ¿Decidirá hablar para limpiar su nombre o preferirá el silencio? Lo único seguro es que el escándalo no hace más que crecer.