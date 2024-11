El nuevo mensaje de Chayo Mohedano que ha dejado totalmente KO a Rocío Carrasco

Chayo Mohedano asistía hace unos días a la presentación del nuevo álbum de Manu Tenorio. Una ocasión en la que la hija de Rosa Benito era preguntada por su situación familiar. Mohedano, muy sincera, daba explicaciones sobre el distanciamiento con su prima, la hija de Rocío Jurado.

"Ella no quiere saber nada de nosotros", comenzaba diciendo Chayo. "Ante eso... yo tengo mucha gente que depende de mí, y estoy con los que quieren que esté. Con los que no quieren, no", aseguraba.

A continuación Mohedano dejaba caer lo que piensa de Rocío Carrasco. "Pues que le vaya muy bien. Si no quiere estar en mi vida, ni quiere que yo esté en la suya, ya está, no hay más", sentenciaba.

Chayo Mohedano pronuncia unas palabras demoledoras sobre Rocío Carrasco

Unas declaraciones con las que Chayo Mohedano dejaba claro que es su prima la que ha cerrado la puerta al contacto con la familia Mohedano.

Un distanciamiento que ha sido muy comentado y que comenzó hace ya varios años. Sin embargo, tras la emisión del documental Rocío Carrasco: contar la verdad para seguir viva, la situación se agravó.

Un proyecto televisivo en el que la hija de Rocío Jurado rompió su silencio después de más dos décadas sin pisar un plató. Carrasco habló de su relación con Antonio David Flores y dio detalles de los momentos más duros de su vida. Unas revelaciones que pusieron de manifiesto y agudizaron las diferencias entre Rocío y el resto de su familia materna.

De hecho, tras ver el documental sobre la vida de su prima, Chayo se mostró sorprendida. "Nada de lo que ha compartido en la docuserie me lo ha dicho a mí", explicó la cantante.

Chayo Mohedano no habla con su prima desde la emisión de la docuserie

La hija de Amador Mohedano reconoció entonces que se había dado cuenta de que no conocía a su prima. Una situación que contrasta con su asistencia a la boda de Rocío y Fidel, en la que Chayo fue uno de los pocos miembros de la familia Jurado que asistió.

La última vez que Chayo y Rocío hablaron fue tras la segunda temporada de la docuserie de la hija de Rocío Jurado. Entonces Mohedano rechazó el proyecto que tenía con su prima para ser la exaltadora de la Jurado en la Semana Cultural de Chipiona.