Mario Vaquerizo reaparece en TardeAR, han pasado más de cuatro semanas desde su última aparición pública. Hoy vuelve tras su aparatosa caída durante un concierto en Cáceres. Mario Vaquerizo se rompe en el plató de TardeAR por culpa de una noticia que le ha dado Ana Rosa Quintana: hay una persona que tiene un mensaje para él.

El accidente no fue menor: sufrió una retinopatía que le hizo perder parte de la visión en ambos ojos. Con su característico sentido del humor, Mario llega al plató con una sonrisa. A pesar de las adversidades, sigue transmitiendo energía positiva.

"No quiero dramas, pero quiero asumir la realidad", confiesa nada más empezar su entrevista. "Aún estoy en proceso de recuperación".

Mario Vaquerizo confiesa cómo ha sido su proceso de recuperación

La caída lo obligó a apartarse del escenario y de su vida frenética por un tiempo. Mario no esquiva el tema, pero lo aborda con su inconfundible estilo. "Siempre dicen que cuando pierdes un sentido pierdes otro, pero yo el del habla no lo he perdido porque tengo incontinencia verbal", bromea, desatando risas entre los presentes.

Con naturalidad, explica lo ocurrido tras el accidente. "Perdí un 5% de visión en un ojo y un 2,5% en el otro. Mi médica se sorprendió porque al poco tiempo los dos estaban en un 90% de recuperación".

Según él, el humor fue clave. "Ella me dijo que mantenerme positivo ayudaba mucho, y creo que tenía razón".

Mario Vaquerizo se rompe en TardeAR por una noticia que le ha dado Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana, visiblemente emocionada, cambia el tono de la conversación. Tiene preparada una sorpresa para Mario. "Mario, durante tu estancia en el hospital marcaste a alguien muy especial", le dice con solemnidad.

En pantalla aparece Belén, una joven que conoció a Mario durante su hospitalización. Belén sonríe y, con voz cálida, envía un mensaje lleno de cariño: "Mario, eres una persona maravillosa", además la joven confesó que se alegra de la recuperación de Mario Vaquerizo.

Mario se queda sin palabras. Sus ojos brillan y, tras un instante de silencio, las lágrimas comienzan a caer. "Gracias, Ana Rosa, y gracias, Belén", dice mientras se seca el rostro.

El momento emociona a todo el plató. Ana Rosa antes de dar paso a otro segmento del programa le confiesa a Mario su alegría por verlo tan bien.

Mario continúa su labor con una sonrisa, su humor, su gratitud y su capacidad de conmover demuestran que sigue siendo el mismo. Aunque su recuperación continúa, hoy deja claro que está de vuelta. Y, como siempre, dispuesto a seguir haciendo reír y emocionando a quienes lo rodean.