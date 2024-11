Alaska confiesa todo lo que ha descubierto sobre la familia de Mario Vaquerizo

Alaska ha sido el último rostro conocido que ha acudido como invitada al podcast A solas con de Vicky Martín Berrocal. Una charla en la que la cantante ha tenido ocasión de revelar datos hasta ahora desconocidos de los parientes de su marido, Mario Vaquerizo. La mexicana se sinceraba sobre la conversación que tuvo con su pareja sobre el hecho de tener hijos y en la que salieron aspectos relacionados con la familia de Mario.

Alaska y Mario se conocieron cuando la cantante tenía 36 años y el colaborador televisivo 25. Entonces ella ya había descartado la maternidad. Él, entonces, sí quería formar una familia y convertirse en padre.

Sin embargo, su modo de vida chocaba con el referente que había tenido en casa. "Es ultra tradicional porque ha tenido una familia muy tradicional", explicaba Alaska sobre su pareja.

Alaska revela que la familia de su marido es muy tradicional

"Es una familia unida, donde todos han estado con todos, la abuela ha estado en casa... Esa es la visión familiar de Mario", añadía.

Un ejemplo que no estaba en consonancia con el estilo de vida que ellos siempre han llevado. "Estaba en un momento propio de su edad, de salir, entrar, de disfrutar con sus amigos", continuaba explicando Alaska.

Precisamente ese fue el argumento que la cantante utilizó para convencer a su pareja de que ese estilo de vida no era el más adecuado para plantearse entonces tener hijos.

La cantante ha dado a entender la razón por la que ella y su marido no han tenido hijos

Durante su charla con la ex de Manuel Díaz El Cordobés, Alaska reconocía abiertamente que posiblemente el momento vital actual de Mario sí podría encajar con la paternidad. Sin embargo, tiene claro que ya no es el momento: "Ahora Mario podría ser un padre estupendo, pero va a ser que no".

Alaska ya se planteó la posibilidad de convertirse en madre antes de conocer a Mario. "Esa duda ya la había tenido con treinta años y una pareja anterior", explicaba. La cantante reconocía que de pequeña no le gustaban nada los niños, pero matizaba "según me voy haciendo mayor me vuelven loca".

Aun así asegura que lo que le gusta en realidad son "los niños de los demás". Unas palabras que ponen de manifiesto que no se arrepiente de la decisión tomada.