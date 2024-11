Mario Vaquerizo, marido de Alaska, deja a todos en shock: ‘Estoy muy loco’

Mario Vaquerizo ha dejado a todos sin palabras tras su última confesión: “Estoy muy loco”. No obstante, tal y como ha asegurado a continuación el marido de Alaska ante los medios de comunicación, “a la vez estoy muy centrado”.

Fue el pasado 19 de octubre cuando el vocalista de Nancys Rubias se precipitó del escenario del festival Horteralia, celebrado en Cáceres. A consecuencia de esta peligrosa caída, el artista tuvo que ser llevado rápidamente al hospital tras fracturarse dos vértebras.

No obstante, y aunque solo un día después recibió el alta, Mario Vaquerizo tuvo que ser nuevamente ingresado en Madrid. Y todo a raíz de sus fuertes dolores y su preocupante problema de visión.

Ahora, varios días después de recibir por segunda vez el alta hospitalaria, el marido de Alaska no ha tenido reparos en atender a las preguntas de la prensa. Según ha confirmado él mismo, ha “perdido mucha masa muscular”, ya que ha estado “tumbado durante 15 días”.

Además, Mario Vaquerizo ha asegurado que todavía no puede “estar mucho tiempo de pie”. No obstante, el cantante y colaborador de televisión no ha dudado en recurrir a su sentido del humor para quitarle hierro al asunto. Decisión que ha dejado en shock a más de uno.

El marido de Alaska ha asegurado que aún le queda un largo camino por recorrer. De hecho, tiene que regresar al médico para que “se hagan seguimientos”. Un momento en el que también ha dejado claro que, a pesar de estar “muy loco”, es “muy buen paciente”.

“Soy muy buen paciente, tenéis una imagen muy distorsionada de mí. Yo estoy muy loco, pero a la vez estoy muy centrado. Soy muy raro, soy un maricón muy raro”, ha sentenciado.

Mario Vaquerizo sorprende con sus últimas declaraciones relacionadas con su caída

A pesar de las secuelas que aún arrastra tras su caída, Mario Vaquerizo ha asegurado que, por suerte, sigue evolucionando de forma favorable. Una buena noticia, teniendo en cuenta que su accidente podría haber sido “mortal”.

Ahora, y según ha explicado el marido de Alaska, “los médicos como profesionales tienen que hacer el seguimiento continuo al paciente”. “Yo, que soy muy buen paciente, me quedo más tranquilo si estoy en manos de los buenos profesionales”, ha añadido a continuación.

No obstante, pese a sus palabras, Mario Vaquerizo ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que está en proceso de “evolución”. “Pues van bien, van todos soldando, sigo con la visión recuperándola poco a poco, he tenido mucha pérdida de visión”, ha aclarado el cantante.

Por otra parte, no ha tenido reparos en compartir públicamente cómo es ahora su día a día. El marido de Alaska ha confirmado que, a consecuencia de sus actuales problemas de visión, ahora tiene que “escuchar la televisión como si fuera un programa de radio”.

“Estoy vivo y estar vivo es lo más importante… Con cautela, con positividad y dando gracias a la vida de que estoy aquí hablando con vosotros”, ha aclarado el artista.