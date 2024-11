Mario Vaquerizo y Alaska emiten un comunicado muy esperado: 'Ha dado un paso más'

Mario Vaquerizo y Alaska han lanzado un comunicado en las redes sociales: el cantante de Las Nancys Rubias se encuentra más animado. Como muestra de ello es la imagen en tono de humor de la que tanto Mario como su mujer se han hecho eco. “Ha dado un paso más en su carrera, elevando la ortopedia a la categoría de obra de arte”, escribe Vaquerizo.

Estas palabras están dirigidas al montaje que su amigo Gatti ha hecho de Mario rodeado de un collarín lleno de joyas. Este comunicado era muy esperado por sus fans porque estaban deseando ver al marido de Alaska recuperando su humor. Algo que por fin ha logrado tras recibir el alta en su segunda visita al hospital.

Mario Vaquerizo y Alaska emiten un comunicado

Mario Vaquerizo y Alaska han pasado por unas semanas realmente complicadas desde que el cantante se cayó del escenario. Lo que podría haber sido una auténtica desgracia se saldó con algunos huesos rotos y un fuerte golpe en la cabeza. Mario tuvo que ser hospitalizado dos veces, pero ahora ya se encuentra en casa recuperándose de las secuelas de su caída.

Desde allí, Vaquerizo y su mujer, Alaska, han emitido un comunicado muy esperado: el cantante ha recuperado el humor que le caracteriza. Para ello, el líder de Las Nancys Rubias ha publicado un montaje fotográfico realizado por un gran amigo suyo. En él, se puede ver a Mario rodeado de rosas y un collarín repleto de joyas.

“Ha dado un paso más en su carrera, elevando la ortopedia a la categoría de obra de arte”, escribe Vaquerizo. El artista no es otro que el conocido Juan Gatti famoso por ilustrar grandes portadas de discos o novelas literarias.

En esta ocasión ha elegido a Mario, con quien mantiene una excelente amistad para sacarle una sonrisa en plena recuperación. Y parece que lo ha conseguido porque el marido de Alaska ha compartido con sus fans la imagen con la que ha alegrado a todos. Los seguidores de Vaquerizo estaban esperando que recuperara el humor y el ánimo y así ha sido.

“Agencia Vaquerizo informa: El reconocido y archifamoso diseñador y fotógrafo Gatti ha dado un paso más en su carrera”, comienza diciendo la publicación. “Elevando la ortopedia a la categoría de obra de arte… para la ocasión ha elegido como musa al actualmente en proceso de recuperación Mario Vaquerizo”. “El clamor popular está en las calles: VIVA EL GATICOLLARIN, te quiero Juan”, finaliza el comunicado.

Alaska celebra la vuelta de Mario Vaquerizo

Alaska se ha sumado a la alegría de ver que Mario ha recuperado su sentido del humor. Tras su segundo ingreso, la artista quiso quitarle hierro al asunto y dejar claro que no había que dramatizar.

Aunque reconoció que su marido se quejaba continuamente, confiaba en que Mario encontraría la manera de animarse. De hecho, no es la primera vez que saca su particular sentido del humor. “Este golpe me ha dejado peor de lo que estaba, porque no echo de menos ni la cerveza ni fumar”, bromeó en El Hormiguero.

Ahora, las sospechas se han visto confirmadas y, efectivamente, Mario ha recuperado por completo su sentido del humor. Tanto es así que no le ha importado que su amigo lo haya usado para una de sus obras utilizando su desgracia.

Y es que para Mario poder reírse de las cosas resulta fundamental para continuar adelante. Como también lo es el contar con grandes amigos que no han dejado de preocuparse por él durante estos días. “La alegría y la amistad siempre curan las heridas, es la mejor medicina que podemos tener todos”, manifestó desde el hospital Ramón y Cajal.