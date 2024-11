Alaska confiesa por qué Mario Vaquerizo no puede salir del hospital: 'Es una cosa...'

Han pasado más de 15 días desde que Mario Vaquerizo sufrió un aparatoso accidente durante un concierto en Cáceres. Sin embargo, a día de hoy todavía no ha podido abandonar el hospital, una situación que Alaska se ha encargado de aclarar: “Sabemos que es una cosita a largo plazo”.

Fue el pasado 19 de octubre cuando el vocalista de Las Nancys Rubias se precipitó del escenario en el que estaban actuando. Tal y como se dijo en un principio, el artista tan solo se había roto dos vértebras. Una buena noticia, teniendo en cuenta que la caída podría haber sido “mortal”.

No obstante, a consecuencia de sus fuertes dolores y de sus preocupantes problemas de visión, Mario Vaquerizo tuvo que volver a ser hospitalizado en un centro de Madrid. Una noticia que ha dejado muy preocupados a todos sus fans.

Por eso, este mismo lunes, 4 de noviembre, Alaska no ha tenido ningún problema en compartir con las cámaras de Europa Press cómo se encuentra actualmente su marido: “Mucho mejor”.

Sin embargo, y aunque ha asegurado que “ha evolucionado bien de las cervicales”, ha confirmado que Mario Vaquerizo tendrá que llevar el collarín al menos “dos o tres meses” más. “Pero está de ánimo mucho mejor”, ha añadido a continuación.

Alaska desvela el motivo por el que Mario Vaquerizo no recibe el alta

Aunque ha dejado claro que las cervicales de Mario Vaquerizo evolucionan correctamente, Alaska ha asegurado que “de la vista no mejora mucho”. “Pero sabemos que es una cosita a largo plazo”, ha aclarado ante la mencionada agencia de noticias.

Además, esta conocida cantante no ha tenido reparos en compartir todo lo que sabe sobre el problema de visión que actualmente padece su marido a consecuencia de su aparatosa caída:

“Es una cosa complicadísima, que se llama retinopatía de Purtscher, que es una cosa que ocurre cuando te das un golpazo, por ejemplo, y queda un poco dañada toda la zona”.

No obstante, y en un intento por tranquilizar a los fans de Mario Vaquerizo, Alaska ha asegurado que “lo que falta por saber es si esos daños” son recuperables o no. “Cuánto es 100% recuperable y cuánto igual le queda ahí una cosita… Poco a poco”, ha añadido con cierta resignación.

Finalmente, y aunque ha confirmado que la situación de su marido es delicada, la artista cree que en los próximos días el vocalista de Las Nancys Rubias podría recibir el alta:

“Yo no soy médico, pero me imagino que esta semana no creo que siga allí, a no ser que le tengan que hacer alguna prueba más, que no lo sé. Pero quiero creer que esta semana va a tener el alta porque ya la evolución que queda no es ni de estar en el hospital”.