El secreto de Eduard Farelo que ha sacado a la luz su hija Mushkaa: ‘Mi padre…’

En el mundo de la música y el espectáculo, las sorpresas son el pan de cada día. Pero cuando se trata de familia, los secretos y anécdotas pueden ser aún más sorprendentes. Recientemente, la joven promesa Irma Farelo, conocida como Mushkaa, ha compartido una curiosidad que revela un lado inesperado de su famoso padre, Eduard Farelo.

A sus 20 años, Mushkaa se ha convertido en un ícono de la música catalana. Su carrera ha despegado de manera impresionante, llenando salas de conciertos y creando canciones que resuenan en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, no se olvida de sus raíces y de la familia que la apoya en cada paso de su camino.

Un padre con buen gusto

Durante su reciente entrevista en el popular podcast La Pija y la Quinqui, Mushkaa reveló una faceta poco conocida de su padre. Mientras hablaba de su vida en solitario, mencionó que cuando se independizó, Eduard no solo fue su apoyo emocional, sino que también asumió el papel de decorador de su nuevo hogar.

"Mi padre tiene un gran gusto", confesó la cantante. Esta colaboración en la decoración de su piso sorprendió a los presentadores, quienes nunca habrían imaginado que el conocido actor se sumergiría en el diseño de interiores con tanta dedicación.

Mushkaa relató cómo Eduard Farelo se encargó de elegir cada mueble, desde el sofá hasta los pequeños detalles. “Te lo juro que el sofá es lo mejor”, aunque no pudo evitar mencionar una pequeña falla en la elección de la cama: "Eso no... eso me lo quiero cambiar, es de vieja".

Una familia unida

La química entre Mushkaa y Eduard Farelo se hace evidente en cada palabra. Ella habla con orgullo de su familia y la cercanía que tienen. En la charla, se tocaron temas sobre su vida cotidiana, incluyendo sus escapadas por Barcelona y su relación con sus hermanos.

Esta complicidad es un sello distintivo de los Farelo, y Mushkaa lo demuestra con cada anécdota. La música es una parte fundamental de su vida, pero el amor y la unión familiar son el verdadero motor que la impulsa.

Mushkaa continúa construyendo su carrera y parece que su relación con Eduard será un pilar fundamental en su camino hacia el éxito. Con su talento y el apoyo incondicional de su familia, no cabe duda de que Mushkaa tiene un futuro brillante por delante. Sin lugar a dudas, el secreto de Eduard Farelo no solo es su buen gusto en la decoración, sino el amor que se siente en cada rincón de su hogar.