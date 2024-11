Rocío Carrasco habla muy claro sobre Fidel Albiac: 'Ya está. Se acaba'

Rocío Carrasco ha reaparecido en Madrid para acudir al estreno de la serie documental El loco: Los silencios de Quintero, dedicada al periodista Jesús Quintero. Evento social en el que no se lo ha pensado dos veces a la hora de hablar alto y claro sobre Fidel Albiac: “Ya está. Se acaba”.

Durante el photocall de dicho acto, la empresaria no ha tenido ningún problema en atender a todas las cuestiones de los medios de comunicación. Entre ellas, las relacionadas con sus últimas intervenciones televisivas.

Tal y como ha recordado Rocío Carrasco, la última vez que pisó un plató de televisión fue durante su participación en el programa Bake Off: Famosos al horno. No obstante, y aunque ha reconocido que fue una experiencia increíble, tras la final, no le han quedado muchas ganas de volver a hacer repostería.

“Fidel me pidió, por favor, que dejase de hacer los pasteles, me dijo: «Ya está, se acaba». Lo tenía de conejillo de indias, le hacía probar todo y me decía: «Me estoy poniendo…»”, ha asegurado la mujer de Fidel Albiac entre risas.

Rocío Carrasco habla alto y claro sobre Fidel Albiac

Tras hablar de Fidel Albiac ante la prensa, Rocío Carrasco no ha querido dejar pasar la ocasión para pronunciarse sobre uno de los temas de actualidad: el embarazo de Alejandra Rubio.

“Mi otra gorda, esa es mi otra gorda. Voy a ser tía, sí, señores”, ha exclamado la heredera universal de ‘La Más Grande’, visiblemente ilusionada por la llegada del bebé.

Aunque en febrero Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cumplen un año desde que comenzaron su relación, Rocío Carrasco ha confirmado que no ha tenido la oportunidad de tratar mucho al actor.

“A Carlo no lo he tratado. Lo conozco, lo he visto tres o cuatro veces porque es primo de unas niñas a las que quiero mucho, las hijas de Kiko Matamoros, pero no he tenido trato”.

Además, y con las Navidades a la vuelta de la esquina, Rocío Carrasco ha confirmado ante los reporteros que han acudido a dicho evento que “no me gustan” estas fiestas. “Lo he dicho siempre”, ha añadido la mujer de Fidel Albiac a continuación.

Por ese motivo, a día de hoy, la empresaria y su marido todavía no tienen nada planeado. “Seguramente lo pasaré como si fueran días normales”, ha aclarado a continuación.

Este martes, 19 de noviembre, varios rostros conocidos se han reunido en Madrid para acudir al estreno de esta serie documental sobre el ‘loco de la colina’, periodista español que falleció el pasado 3 de octubre de 2022.