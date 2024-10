Gloria Camila Ortega le busca un nuevo problema a Fidel Albiac: ‘Me he sentido…’

Hace unas horas, Gloria Camila Ortega ha reaparecido en Madrid para asistir al estreno del nuevo proyecto de su amiga Amor Romeira, el espectáculo The Crazy Hole Party. En ese momento, no ha tenido reparos en buscarle un nuevo problema a Fidel Albiac: “Me he sentido excluida”.

A raíz del testimonio de Isa Pantoja sobre su adopción, los reporteros que han acudido a este evento no han querido dejar pasar la ocasión para preguntarle por su experiencia personal. Una cuestión que la empresaria no ha tenido ningún problema en aclarar.

Ella misma ha asegurado que, a diferencia de la hija de Isabel Pantoja, Gloria Camila nunca se ha “sentido excluida” por parte de Rocío Jurado y Ortega Cano. “Siempre se me ha tratado como una hija más. Mi madre siempre ha dicho «mis hijos» y siempre me ha dado el mismo cariño, digan lo que digan”, ha añadido a continuación.

No obstante, Gloria Camila no ha tenido reparos en buscarle un nuevo problema a Fidel Albiac. Tanto es así que ha llegado a asegurar que “por otras personas sí me he sentido excluida”. Aunque ha decidido no dar nombres, a juzgar por las palabras que le ha dedicado a su cuñado durante estos años, no es de extrañar que se estuviera refiriendo a él.

Gloria Camila pone a Fidel Albiac en un nuevo aprieto: “Me he sentido excluida”

La mala relación que existe entre Gloria Camila y Fidel Albiac no es ningún secreto. Tanto es así que, en más de una ocasión, hemos podido escuchar a la influencer contar su experiencia personal junto a la pareja de su hermana, Rocío Carrasco.

Tal y como aseguró durante una de las emisiones de Ya es mediodía, para ella, la influencia del abogado era “negativa”. Además, aquel día no tuvo reparos en compartir con toda la audiencia un duro episodio de su infancia.

“Se dirigía a nosotros como ‘los inmigrantes’ y hacía comentarios hacia mi padre… Una vez me preguntó qué edad tenía porque decía que estaba para el arrastre”, aseguró Gloria Camila.

Por este y otros testimonios, no es de extrañar que la influencer haya querido señalar de forma discreta a Fidel Albiac con sus palabras. No obstante, y al margen de esta excepción, la hija de Ortega Cano ha dejado muy claro que nunca se ha “sentido excluida”.

Finalmente, y aunque ella no ha tenido que pasar por este duro momento en su casa, Gloria Camila ha querido dedicarle unas palabras de apoyo a Isa Pantoja. “No sé si es verdad o no, si ha sido así y si se siente mal, evidentemente yo la apoyo y le mando mi cariño… Al final, eso hay que trabajarlo, y poco a poco”.

Además, Gloria Camila no ha querido dejar pasar la ocasión para compartir lo que piensa sobre la adopción. “Pienso que hay mucha gente que adopta para que vean lo buena persona que es y otra gente que adopta porque así lo siente”, ha sentenciado la cuñada de Fidel Albiac.