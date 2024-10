Ariadna Oltra pisa fuerte el acelerador: cada vez más lejos de Helena García Melero

Ariadna Oltra es una apuesta segura para TV3. La periodista presenta cada día con éxito Els Matins y los datos de audiencia hablan por ella. Tanto que no hay debate sobre cuál es uno de los programas que más triunfa en la cadena catalana.

Tal como ha avanzado @ROCCOCITY, Ariadna Oltra consiguió el martes cautivar a ni más ni menos que a 70.000 espectadores. Una cifra que supone el 22% del share y una consolidación como la apuesta de las mañanas en TV3. No ha corrido la misma suerte otra de sus compañeras, Helena García-Melero.

En este sentido, en analista ha confirmado que el Tot es Mou apenas ha alcanzado un 9% de la audiencia. O lo que es lo mismo: 36.000 espectadores. No cabe duda de que las dos periodistas caen bien al público, pero que un programa encaja más que otro.

Ariadna Oltra triunfa desde hace semanas

No es la primera vez que Ariadna Oltra triunfa. De hecho, lleva semana consiguiendo buenas cifras y todo ello la consolida como una cara fija en TV3. Eso sí, su éxito no evita que algunos días no se tenga la audiencia que se espera, aun así, todo se resuelve con normalidad.

Por su parte, Helena García-Melero se esfuerza por ofrecer actualidad, información y un toque de actualidad. De todas formas, los datos de las últimas horas reflejan que Ariadna Oltra se aleja y va asumiendo con normalidad las primeras posiciones. Sin duda, esto servirá de toque de atención para todo el equipo del Tot es Mou, ya que las cifras deberían de ir mejorando.

De esta forma, TV3 compara y analiza cómo funcionan sus programas. Cabe recordar que la cadena inició una nueva temporada con nuevos programas y con la idea de ofrecer nuevos aires y caras. También ha hecho un claro cambio y ha fichado a periodistas y colaboradores más jóvenes.

El éxito de los de siempre

Todo este nuevo encauce de TV3 está muy bien y probablemente le haga ganar espectadores de otras franjas de edad. Aun así, está claro que hay personajes que nunca fallan. Y esa es Ariadna Oltra.

La periodista ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la cadena y a estas alturas su credibilidad es máxima. A sus 45 años, Ariadna Oltra sigue mostrando cada día su mejor versión y lucha por consolidarse en el trabajo que le apasiona. Después de las cifras para que, sin duda, lo está consiguiendo.