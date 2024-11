Rocío Carrasco tiene un nuevo problema que no tiene nada que ver con Olga Moreno

Rocío Carrasco suma un problema más a su larga lista de desavenencias familiares. Lo último que se ha sabido de la hija de Rocío Jurado nada tiene que ver con la que fuera pareja del padre de sus hijos, Olga Moreno.

Tras las recientes declaraciones de Isa Pantoja en televisión hablando de dolorosos episodios de su infancia, Gloria Camila Ortega ha hablado en primera persona sobre cómo vivió el ser adoptada.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha mostrado su apoyo a Isa Pantoja pese a que admite que no conoce de primera mano lo que sucedió. “Yo no sé si es verdad o no, si ha sido así y si se siente mal, evidentemente yo la apoyo y le mando mi cariño" ha expresado.

Sobre la adopción, la joven explicó que, si bien con sus padres no vivió esa situación, “por otras personas sí me he sentido excluida”, sentenciaba. Unas palabras con las que parece apuntar directamente a su hermana Rocío Carrasco con la que no tiene contacto desde hace varios años.

Rocío Carrasco debe hacer frente a un problema que nada tiene que ver con Olga Moreno

Sin nombrarla directamente, Gloria Camila no tenía, sin embargo, reparos referirse después directamente a su hermana. "No se puede querer algo que no se tiene”, afirmó tajante recordando la nula relación que hay entre ellas desde hace más de una década.

La diseñadora considera que hay quien "adopta para aparentar, para que se vea lo buena persona que es. Y otra gente que adopta porque así lo siente". Según ella, ese proceso es un "amor que se da de verdad y se siente, no hay que hacer diferencias ni nada”, sentenciaba.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano insistió en que sus padres nunca la hicieron sentir diferente ni a ella ni a su hermano. José Fernando y Gloria Camila fueron adoptados en 1999 cuando tenían 6 y 3 años respectivamente.

Gloria Camila Ortega ataca a Rocío Carrasco dejando caer que se sintió excluida por ella

"Nunca me he sentido excluida", reconocía. "Siempre se me ha tratado como una hija más. Mi madre siempre ha dicho «mis hijos» y siempre me ha dado el cariño igual, digan lo que digan”, sentenciaba.

Hace un año la hija de José Ortega Cano explicaba que nunca ha tenido interés en conocer a su familia biológica. "Para mí mi única familia es la que me ha querido y cuidado", afirmaba sobre lo que siente por las personas que la adoptaron a ella y a su hermano.

Un discurso en el que si hay una persona que no queda bien parada es Rocío Carrasco. Lejos de comenzar una etapa de acercamiento las hermanas se encuentran en un punto de no retorno desde hace tiempo.