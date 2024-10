El pasado martes, José Ortega Cano sorprendió a todos al dar su primera entrevista tras el accidente que sufrió en el metro. La entrevista se llevó a cabo en el programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega. Allí, el diestro habló sobre cómo se encontraba y dio una noticia sobre su hijo, José María, que sorprenderá a Ana María Aldón.

Ortega Cano explicó que el accidente fue un gran susto, pero que, afortunadamente, no tuvo graves consecuencias. Lo que captó la atención de Sonsoles fue la respuesta que el torero dio cuando se le preguntó en qué había pensado durante su recuperación.

Con la voz serena y llena de emoción, José Ortega Cano respondió: “En mis hijos, en Gloria, en José Fernando, en José María. Los tenía siempre en mente”.

José Ortega Cano da una noticia sobre su hijo que sorprenderá a Ana María Aldón

Estas palabras emocionaron no solo a la presentadora, sino a todo el plató. La confesión del torero sobre lo importante que son sus hijos para él conmovió a los presentes, quienes pudieron ver una faceta más íntima y personal del diestro. Aunque el torero estaba agradecido por poder seguir adelante después del accidente, lo que realmente le ocupaba la mente eran sus seres queridos.

Sin embargo, lo más sorprendente llegó cuando José Ortega Cano habló de su hijo José María, el hijo que comparte con Ana María Aldón. El torero desveló un aspecto de la vida de su hijo que, sin duda, tomará por sorpresa a Ana María: “José María quiere ser torero”.

Esta revelación dejó boquiabiertos a los presentes. José María, el hijo menor de Ortega Cano, ha manifestado su deseo de seguir los pasos de su padre en el mundo del toreo.

José Ortega Cano no quiere que José María sea torero

Pero lo que más impactó fue la siguiente confesión de José: a pesar de que su hijo quiere ser torero, el propio Ortega Cano no lo anima a seguir este camino. A muchos les podría sorprender que alguien que ha dedicado su vida al toreo no quiera que su hijo siga sus pasos, pero el torero fue claro en su explicación. No quiere que sufra ni lo pase mal.

No obstante, Ortega Cano también mencionó que José María tiene otra pasión que podría llevarle por un camino diferente: “La música también le gusta mucho”. Con estas palabras, dejó claro que, si bien respeta el sueño de su hijo, preferiría que José María se dedicara al mundo de la música. De esta manera, el torero mostró un lado protector y comprensivo como padre, priorizando el bienestar de su hijo por encima de todo.

Esta noticia, sin duda, será algo que sorprenda a Ana María Aldón, quien no esperaba que Ortega Cano confesara su preocupación por el sueño de su hijo de ser torero. Con una mezcla de emociones, la entrevista concluyó con José Ortega Cano mostrando un profundo amor por sus hijos.