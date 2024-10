José Ortega Cano destapa el verdadero estado de Ana María Aldón: 'Está muy...'

Tras un tiempo alejado del foco mediático, José Ortega Cano ha reaparecido públicamente para asistir a un nuevo evento social. Momento en el que no ha tenido reparos en desvelar cómo se encuentra actualmente Ana María Aldón: “Está muy bien”.

A pesar de los problemas que han tenido en el pasado, todo apunta a que, a día de hoy, la relación entre ellos es buena. Algo que el propio diestro ha dejado al descubierto ante las cámaras de Europa Press:

“Todo muy bien, ella está muy bien y nuestro niño está muy bien. Todo, gracias a Dios, muy bien”. De esta forma, José Ortega Cano ha dejado muy claro que, por fin, la estabilidad y la armonía se han instalado dentro de su familia.

Además, el exmarido de Ana María Aldón no ha tenido reparos en asegurar que está pasando por una buena etapa en su vida. Y aunque no ha querido entrar en detalles, el diestro se ha pronunciado de forma discreta sobre su actual situación emocional.

“Tengo muchas cosas, ya el amor lo traté y ahí seguimos. Estoy en la mejor edad, fenomenal. No estoy en contra del amor, depende de cómo sea”, ha sentenciado José Ortega Cano.

José Ortega Cano asegura que actualmente su relación con Ana María Aldón "está muy bien"

Fue en octubre de 2022 cuando Ana María Aldón anunció públicamente que había tomado la decisión de separarse de José Ortega Cano tras 10 años juntos y un hijo en común.

“No he sentido ni dolor, ni liberación. He sentido que era el último paso que había que dar”, dijo la diseñadora de moda en el plató de Fiesta. No obstante, no fue hasta finales de enero de 2023 cuando estos dos personajes de la prensa social española firmaron los papeles de su divorcio.

Durante todo este tiempo, la relación de José Ortega Cano y Ana María Aldón ha pasado por varios altibajos. Tanto es así que la gaditana no tuvo reparos en asegurar que el diestro estaba desatendiendo sus obligaciones como padre.

Pero ahora, y gracias a las declaraciones del padre de Gloria Camila, todo apunta a que la tensión entre ellos ha desaparecido y el respeto mutuo ha adoptado un mayor protagonismo.

Además, durante dicho evento, José Ortega Cano no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre otros temas relacionados con su familia. Hace apenas unos días, se publicó una imagen de la tumba de Rocío Jurado.

En ella, se podía ver un centro de flores supuestamente depositado por la propia Rocío Carrasco. Un gesto que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido para la prensa de nuestro país.

Tanto es así que los reporteros que han acudido no han querido dejar pasar la ocasión para preguntarle a José Ortega Cano al respecto. Después de asegurar que lleva “como dos o tres meses viajando”, el torero ha sido muy claro: “Tiene las puertas abiertas, lo mismo que yo”.