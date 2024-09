José Ortega Cano hace una confesión que emocionará a Rocío Carrasco: ‘Estoy…’

José Ortega Cano se ha mostrado agradecido por todas las muestras de cariño que Rocío Jurado recibió en el que habría sido su 80 cumpleaños. Como cada año, la ciudad de Chipiona rinde homenaje a la mítica artista y su viudo se mostró muy emocionado. “Estoy muy agradecido a toda la gente de su tierra”, es la revelación que ha hecho Ortega Cano con la que emocionará a Rocío Carrasco.

A diferencia de otros años, nadie de la familia Mohedano acudió a la localidad andaluza con motivo del cumpleaños de la chipionera. Sin embargo, José quiso trasladar su enorme agradecimiento a la ciudad que vio crecer a Rocío. Lo hizo en el plató de D Corazón ayer domingo con unas palabras sobre ‘la más grande’ con las que su hija estaría de acuerdo.

José Ortega Cano y su declaración en el día más especial para Rocío

José Ortega Cano sorprendía a todos desvelando el motivo que evitó que la familia Mohedano estuviera presente en el homenaje a Rocío Jurado. Cada año, Chipiona recuerda a la mítica cantante con motivo de su cumpleaños, y este año ‘la más grande’ habría cumplido 80 años.

Según Ortega, tenían un evento familiar en casa que les impidió ir hasta la localidad andaluza y estar presente en el recuerdo a Rocío. Pese a ello, José hizo una confesión con la que emocionará a Rocío Carrasco: “Estoy muy agradecido a toda la gente de su tierra”.

Este aniversario de la cantante no ha estado libre de polémica y, una vez más, los protagonistas han sido los Mohedano. La ausencia de su tradicional posado no ha pasado desapercibida y son muchos los que se preguntan por qué no acudieron al homenaje.

José aprovechó su presencia en televisión para dar una explicación, pero, sobre todo, dar las gracias por todos los actos en recuerdo a su mujer. Muy emocionado, Ortega mencionó la necesidad de mantener viva la figura de ‘la más grande’ y lo agradecidos que están de sentirse queridos.

Con sus palabras, habrá emocionado a la mujer de Fidel Albiac, porque Ortega trasladó a todos, el mismo sentimiento que Rocío siente por su madre. “Estoy agradecido a toda la gente de su tierra y de los eventos, si no se recuerda a Rocío, ¿qué vamos a hacer?”, comentó. “Rocío está viva, está presente en nuestra familia, en nuestros amigos”, añadió.

Y en esas palabras de agradecimiento, también se encuentra Carrasco, quien aporta su granito de arena para mantener vivo el recuerdo de su madre. A través de su musical, la heredera universal de la chipionera acerca al público una visión diferente de ‘la más grande’. Además, logró poner en marcha su museo en Chipiona, visitado ya por miles de seguidores.

José Ortega Cano, ¿cada vez más cerca de la reconciliación con Rocío?

Durante su entrevista, José hizo mención a la “familia unida”, lo que llamó la atención de Javier de Hoyos, presente en el plató. El colaborador quiso saber si, con esa expresión, se refería a que había habido algún acercamiento con “esa parte que estaba más distanciada o rota”. En referencia a Rocío Carrasco.

“En todas las familias hay sus pros y sus contras, hay gente que lo ve de una manera y personas que lo ven de otra”. Ortega no fue claro en su respuesta, pero sí dejó entrever que entiende que Rocío tenga una postura diferente.

Lo que hizo fue alabar de nuevo la figura de su mujer y animar a la gente a que acuda a actos relacionados con ella. “No se le puede quitar a la gente el deseo de que hablen de ella y que lleven flores”, sentenció.

Con estas palabras, Ortega Cano recomendaba a todos a ir a los eventos que tengan que ver con la chipionera. Una recomendación en la que se incluye el musical que dirige la mujer de Fidel y también a su museo. “Si tienen de deseo de ir que lo hagan con alegría”, comentó para emoción de Rocío.