Anne Igartiburu destapa el desconocido pasado de José Ortega Cano: 'Me dijo…'

Anne Igartiburu ha revelado recientemente un detalle muy emotivo sobre su relación con José Ortega Cano. Durante su participación en el podcast La casa de mi vecina, conducido por Nagore Robles, Anne sorprendió a los oyentes al compartir una historia desconocida con Ortega Cano. La presentadora de televisión confesó que el torero le dio un presente y: "Me dijo que me lo quedara".

Anne Igartiburu recuerda su trayectoria en televisión

En una conversación íntima y llena de nostalgia, Anne Igartiburu repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera profesional. Además, desveló un emotivo episodio que conecta directamente con dos de las figuras más relevantes de la prensa del corazón en España.

Todo comenzó cuando Nagore decidió preguntar directamente a Anne si era cierto que tenía en su poder unos zapatos que pertenecieron a Rocío Jurado. Con una sonrisa en el rostro y un brillo en los ojos, Anne respondió con una confesión que dejó a todos sin palabras.

“Tengo una cosa de Rocío Jurado que me regaló José Ortega Cano”, comenzó explicando Anne. Sorprendiendo no solo a Nagore, sino también a los seguidores del podcast que no esperaban una revelación de este calibre. La pregunta inmediata de Nagore no se hizo esperar: “¡Qué fuerte! ¿Por qué?”, exclamó, ansiosa por conocer los detalles de tan especial regalo.

La presentadora desvela el motivo de este inesperado presente

Anne, con la naturalidad que siempre la han caracterizado, explicó que todo ocurrió durante una grabación en la que coincidió con Ortega Cano. “Fui a rodar con Ortega Cano. Me dijo que me los pusiera, y cuando acabamos, se los fui a devolver, pero me dijo que me los quedara”, recordó Anne.

Este gesto, que en su momento pudo parecer una simple cortesía, ha adquirido con el paso de los años un valor sentimental para la presentadora. Anne confesó que en aquel momento no era plenamente consciente del tesoro que le había entregado Ortega Cano.

Aunque ahora, al mirar hacia atrás, comprende el profundo significado de ese regalo: “Los guardé y ahí están. Fíjate, ahora me estoy dando cuenta de que son un tesorazo”, expresó emocionada.

El hecho de que Ortega Cano decidiera regalarle a Anne un objeto tan personal dice mucho sobre la relación de respeto que el torero tenía con la presentadora. Rocío Jurado no solo fue una estrella de la música española, sino que también fue una mujer que dejó una huella imborrable en nuestro país.

Para Anne, esos zapatos son un símbolo de la generosidad de Ortega Cano y del legado de Rocío Jurado. Y es que la presentadora de televisión ha desvelado que el regalo que le hizo el torero en el pasado aún lo guarda.