Belén Esteban manda un inesperado mensaje a Toño Sanchís: 'Me alegro de…'

Belén Esteban, la popular colaboradora de televisión, ha vuelto a ser noticia tras un inesperado cruce de declaraciones con su ex representante Toño Sanchís. En un giro que sorprendió a sus seguidores, Belén lanzó un contundente comunicado en respuesta a las recientes palabras de Toño. La colaboradora de televisión ha lanzado un consejo a su ex representante al confesar que: "Me alegro de que tengas trabajo, ahorra".

Víctor Sandoval se encuentra con Toño Sanchís en la 'Fashion Week'

Todo comenzó cuando Víctor Sandoval, reportero del programa Ni que fuéramos, coincidió con Toño Sanchís durante la 'Fashion Week' de Madrid. Como parte de su cobertura, Víctor se acercó a Toño para intercambiar algunas palabras, y fue entonces cuando Sanchís le comentó que atravesaba un buen momento tanto personal como profesional.

"Me encuentro muy feliz y con mucho trabajo", aseguró el ex representante. Aparentemente con la intención de que estas declaraciones llegaran a oídos de Belén Esteban, sabiendo que podrían causar una reacción en ella.

Sin embargo, la reacción de Belén no fue la que muchos esperaban. Lejos de sentirse molesta, la colaboradora de Sálvame sorprendió al público y a sus compañeros con respuesta inesperada y contundente: "Tienes dinero. Me debes 428 mil de la deuda, más lo que me he gastado en abogados, que ha sido mucho dinero, que son las costas", explicó.

“Yo me alegro de que estés trabajando, ahorra para cuando me tengas que pagar”, añadió, dando un sorprendente consejo a su antiguo representante.

Belén ha denunciado a Toño Sanchís por la vía penal

La relación profesional y personal entre Belén Esteban y Toño Sanchís fue durante años estrecha. Siendo este último el encargado de gestionar los contratos y los compromisos de la colaboradora de televisión.

No obstante, todo cambió drásticamente cuando Belén descubrió que Toño, según sus palabras, le había estafado grandes cantidades de dinero. Desde entonces, la relación se rompió de forma definitiva y la de Paracuellos decidió emprender acciones legales para recuperar lo que era suyo.

Tras un largo proceso judicial, en 2020 la justicia le dio la razón a Belén, condenando a Toño Sanchís a pagar una cuantiosa indemnización. A pesar de que la sentencia fue clara, la deuda que Toño tiene con Belén aún no ha sido saldada en su totalidad, lo que ha prolongado la tensión entre ambos. La colaboradora decidió tomar medidas más drásticas y llevar el caso a la vía penal, buscando que su ex representante cumpla con lo establecido por los tribunales.

A pesar de que Toño Sanchís ha mostrado públicamente que se encuentra en un buen momento laboral, el proceso judicial entre ambos sigue abierto. La vía penal que ha decidido emprender Belén Esteban podría marcar un nuevo hito en esta larga disputa. La colaboradora confía en que, finalmente, la justicia ponga fin a esta situación y que Toño cumpla con su parte.

Sin embargo, aún queda por ver cómo se desarrollarán los próximos pasos en este enfrentamiento. Aunque Belén se ha mostrado firme, también ha reconocido lo difícil que ha sido lidiar con este conflicto durante tantos años. Y no dejará que Toño siga tranquilo sin devolverle lo que es suyo.