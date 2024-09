Ana María Aldón hace autocrítica tras olvidar a José Ortega Cano: 'Yo soy una...'

Ana María Aldón, la exmujer de José Ortega Cano, ha reaparecido públicamente y lo ha hecho en un contexto de moda: la pasarela de Ponferrada. Con una actitud renovada y una nueva visión vital, ha atendido a la prensa y ha ofrecido detalles sobre cómo ha afrontado esta etapa después de su ruptura con el torero.

En sus declaraciones, Ana María Aldón ha mostrado su satisfacción personal en esta nueva etapa vital. Y también ha hecho una autocrítica reveladora sobre su manera de enfrentarse al cambio y disfrutar de su presente.

Ana María Aldón, tras olvidar a Ortega Cano, analiza su situación

Ana María Aldón ha hablado sobre lo que ha hecho tras su separación de José Ortega Cano. Y no ha podido ser más clara, tras analizarse: “Yo soy una disfrutona de la vida. Ya me he puesto el mundo por montera y voy a disfrutar”.

Esta declaración, con la que expresa su deseo de vivir intensamente, evidencia la renovación por la que ha pasado desde que rompió con el torero. La diseñadora de moda ha dejado claro que ha pasado página y que su prioridad es aprovechar cada momento.

Ana María ha mostrado en varias ocasiones su capacidad para reinventarse, y esta vez no ha sido diferente. Su actitud positiva y su voluntad de seguir adelante son un testimonio de su fortaleza y determinación. Tanto es así que ha expuesto: “Estoy muy bien, contenta y fenomenal”, evidenciando que ha recuperado el control de su vida tras su ruptura.

Ana María Aldón lanza una indirecta a José Ortega Cano

Aunque su relación con José Ortega Cano marcó una etapa importante de su vida, Ana María Aldón ha confesado que esa parte de su historia ya es pasado. Ha señalado que el diestro es ahora un capítulo cerrado para ella.

En sus últimas declaraciones, ha hecho hincapié en su nueva relación sentimental con Eladio, con el que ha encontrado estabilidad y felicidad. Ha dicho: “Con él estoy muy bien, llevamos ya más de un año y espero que me dure toda la vida el amor y la pasión. Es un compañero fiel, he encontrado la media naranja, lo que yo me merezco”.

“Estoy muy enamorada y lo digo a voz llena. A mí el amor me sale por los poros de la piel. No puedo ocultarlo y no lo voy a hacer”.

A lo que ha añadido: “Me siento una mujer valorada, muy importante a su lado, porque él me hace sentir así. Es mucho más fácil ir por la vida teniendo al lado a alguien que te apoya y que te arropa, los dos juntos. Eso es lo relevante en la pareja”.

Estos contundentes comentarios han sido interpretados por muchos como un zasca indirecto a Ortega Cano. Sí, porque cuando estuvo con él se quejó en más de una ocasión de que su marido no le daba su lugar ni la valoraba. Pero ahora se siente plenamente querida y respetada en esta nueva etapa amorosa.

Otro aspecto que ha sorprendido a muchos ha sido el anuncio de que Ana María y Eladio ya están pensando en su boda. La diseñadora ha compartido que ya hay anillo de compromiso y que el enlace tendrá lugar el año que viene.

Ambos han decidido que será algo privado: “Preferimos que sea una boda íntima. Y que vengan las personas que nosotros queremos que estén. Ahora queremos hacer lo que nos place”.