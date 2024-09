El drama de Carlota Olcina antes de ser Núria en 'El cor de la ciutat': 'Me hizo...'

Carlota Olcina es una de las actrices más icónicas de TV3. La actriz ha aparecido en series ya míticas de la cadena catalana, como El cor de la ciutat, donde interpretaba a Núria, Merlí o Com si fos ahir.

Sin embargo, poco se sabe de su vida personal. Aunque hace unos años desveló un drama personal que vivió muy joven, antes de debutar como actriz en TV3.

En una entrevista en Al Cotxe con Eloi Vila, Carlota Olcina habló de uno de los momentos más duros y desconocidos de su vida.

La pérdida de su padre cuando tenía solo 13 años debido a un cáncer de pulmón. Este suceso marcó profundamente a la actriz. Y ha sido una parte importante de su historia personal y profesional.

La pérdida que marcó la vida de Carlota Olcina

Durante la entrevista, Carlota Olcina habló abiertamente sobre la muerte de su padre. Un acontecimiento que ocurrió en un momento crucial de su adolescencia y que tuvo un impacto significativo en su vida.

"Mi padre murió hace muchos años, cuando yo cumplía 13 años, de un cáncer de pulmón", confesó la actriz. Para Olcina, la muerte de un padre es una ruptura en la vida de cualquier persona, independientemente de la edad.

"Es un pilar... Es una rotura en la vida de una persona. Yo pienso que lo es siempre, tengas la edad que tengas... Los padres son los padres y es muy duro".

A pesar de la tristeza, Carlota Olcina destacó la fortaleza de su familia y cómo, gracias a su unión, pudieron seguir adelante. "Pero tenemos la suerte de ser una familia muy unida y tiras para delante porque la vida empuja y porque se tiene que vivir", añadió.

Aunque comenzó a mostrar interés por la actuación a una edad temprana, su padre no llegó a verla triunfar en televisión. Sin embargo, pudo compartir con él los primeros pasos de su pasión por la interpretación.

"Mi padre se puso malo cuando yo hacía mis primeras funciones, pero pudo vivir toda esta pasión, estas ganas y esta ilusión", recordó la actriz.

La actriz confesó que uno de los aspectos más difíciles de esta pérdida fue no poder compartir con su padre los logros y éxitos que vendrían después. "No me pudo ver y fue una cosa que me hizo llorar mucho en los inicios. Yo adoraba a mi padre y lo quiero con locura, por supuesto", expresó con emoción, resaltando el vínculo profundo que compartía con él.

Carlota Olcina debutó en TV3 tiempo después

A pesar del dolor, Carlota Olcina ha utilizado esta experiencia como una fuente de fortaleza en su carrera. Convertirse en Núria en El cor de la ciutat, una de las series más queridas de TV3, la catapultó a la fama.

Desde entonces, Carlota Olcina continuado construyendo una sólida carrera en la televisión catalana, destacando en diferentes papeles.