Nagore Robles confiesa qué le ocurrió con Carmen Alcayde: 'Me ninguneaba y...'

Lydia Lozano ha acudido al pódcast de Nagore Robles, La casa de mi vecina, y ha confesado su mala relación con Carmen Alcayde. Al escuchar su relato, Nagore se sinceró y ha contado qué le ocurrió a ella con Carmen Alcayde: "Me ninguneaba y me lo ponía difícil".

Lydia Lozano explica la gran traición que le hizo Carmen Alcayde

Acompañada por su colega Pilar Vidal, Lydia relató cómo ha sido víctima de engaños y desilusiones dentro del mundo de la televisión. "En el mundo de la televisión me han engañado en multitud de ocasiones", comenzó Lydia.

“Yo hay una persona en la que ya no confío”, confesó con un tono de tristeza y desilusión que conmovió a todos los presentes. Tras una breve pausa, añadió con determinación: “Lo he dicho públicamente, pero me ha dolido tanto, tanto, tanto... Carmen Alcayde”.

La periodista explicó que el conflicto entre ambas se originó tras un enfrentamiento cara a cara en televisión. Un momento que fue considerado por el presentador Jorge Javier Vázquez como uno de los más intensos que había presenciado.

Sin embargo, a pesar de la intensidad de ese cruce de palabras, Lydia reveló que el impacto del enfrentamiento no fue tan grande como se esperaba debido a un factor clave. “Jorge Javier me confesó que fue uno de los mejores cara a cara que ha vivido, pero no tuvo tirón porque a ella no se la creían”, reveló Lydia, visiblemente afectada.

Para Lydia, el hecho de que Carmen no transmitiera credibilidad durante el enfrentamiento fue devastador. “Eso me llegó tanto al alma, porque luego pensaba que, si tengo un enfrentamiento contigo y tú no paras de mirar a cámara, me sacas de quicio”, añadió.

El origen de este conflicto, según explicó Lydia, se remonta a un episodio en el que Carmen Alcayde hizo una revelación pública. Según Lozano, Carmen subió al famoso 'pulpillo' del programa y lanzó una acusación que afectó no solo a Lydia, sino también a su marido.

“Carmen se subió al 'pulpillo' para confesar que Lydia y su marido hacían intercambio de parejas”, contó la periodista, visiblemente indignada. Fue en ese momento cuando la relación entre ambas se rompió de manera irreparable.

Nagore Robles confiesa cómo le trataba Carmen en sus inicios en la televisión

Nagore Robles también aprovechó la ocasión para compartir su propia experiencia negativa con Carmen Alcayde. “Te voy a decir quién es de las peores personas con las que yo he compartido plató”, reveló Nagore, sumándose a las críticas hacia Alcayde.

Robles recordó cómo fue tratada en los primeros días de su carrera como colaboradora en El Programa de Ana Rosa. “Estaban las chonis Belén Ro y Carmen Alcayde, ellas no se portaban bien conmigo”, confesó Nagore, con un tono de resignación.

Nagore detalló cómo tanto Alcayde como Belén Rodríguez le hicieron pasar malos momentos en el plató, generando un ambiente hostil y poco acogedor. “Ellas me ninguneaban y me lo ponían muy difícil”, agregó. “No fueron muy buenas compañeras, yo sí con ellas, pero ellas conmigo no”, concluyó Nagore, dejando claro que guarda un mal recuerdo de esos tiempos.

Lydia, visiblemente afectada por las confesiones de Nagore, no pudo evitar expresar su sorpresa ante la revelación de Robles. “Me quedo muerta”, exclamó Lydia.

“Yo ya he cortado con ella. Porque ha estado en mi casa y he tenido mucha amistad con ella, y un día se sube al 'pulpillo' y lo cuenta todo”, lamentó. Lydia dejó claro que, tras ese incidente, decidió cortar toda relación con su antigua amiga.