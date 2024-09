Marta Pombo, hermana de María Pombo, muestra su gran cambio físico tras dar a luz

El mundo de las redes sociales ha vuelto a ser testigo de un emotivo y sorprendente acontecimiento en la vida de las hermanas Pombo. En esta ocasión, Marta Pombo, la hermana de la famosa influencer María Pombo, ha dejado a todos sus seguidores impactados al compartir su gran cambio físico tras dar a luz. Y es que la influencer ha recuperado su figura en tiempo récord a pesar de haber dado a luz a gemelas.

Marta Pombo explica cómo se encuentran sus hijas tras dar a luz

Aunque la llegada de las pequeñas, María y Candela, fue motivo de alegría para toda la familia, también trajo consigo momentos de preocupación. Esto fue debido a complicaciones respiratorias de una de las niñas, una situación que Marta ha manejado con gran serenidad.

El 1 de septiembre, la pareja dio la bienvenida a sus hijas. Desde el primer momento compartieron detalles sobre el estado de salud de las pequeñas en sus redes sociales.

Al principio, Luis explicó que el parto había salido bien, pero más tarde, Marta reveló una información más preocupante: su hija Candela había tenido que ser ingresada en la UCI. La noticia generó una gran expectación entre los seguidores de la familia Pombo, pero ella, fiel a su estilo, trató de tranquilizar a sus fans.

"Hemos pasado la noche solo con María, y nuestra Candelita en la UCI, ya que no estaba consiguiendo respirar bien ella solita al ser prematura. Esta tarde vuelve con nosotros", explicó, quien a pesar de la angustia que puede suponer una situación así, mostró una actitud calmada y optimista.

Marta muestra su espectacular cambio físico con sus seguidores

Afortunadamente, tal y como Marta predijo, la pequeña Candela se recuperó rápidamente. La influencer decidió mostrarse aún más abierta con sus seguidores y compartió su espectacular cambio físico.

A tan solo unos días de haber dado a luz, compartió una imagen frente al espejo en la que se mostraba visiblemente más delgada. "Esto me parece un milagro", confesó, impresionada por la rapidez con la que su cuerpo había cambiado después del parto.

Consciente de que su caso no es lo habitual, Marta no quiso que su experiencia se convirtiera en un estándar de comparación para otras mujeres. "A ver, esto no es lo normal, tampoco lo toméis como referencia", advirtió. "Cada cuerpo trabaja de una manera y con sus ritmos", añadió.

Además, reflexionó sobre cómo el estrés de los últimos días podría haber influido en su rápida pérdida de peso. "Yo creo que el estrés de la última semana ha hecho algo en mi metabolismo", explicó. Haciendo referencia a la preocupación que había sentido por la salud de su hija Candela y las tensiones que inevitablemente surgen tras el parto.

A pesar de su satisfacción con el cambio físico, Marta también expresó la nostalgia que siente por su embarazo. "Echo muchísimo de menos mi tripa", confesó, con una mezcla de melancolía y gratitud por haber vivido una experiencia tan única. Recordó con cariño cómo se sentía durante los meses de embarazo y cómo percibía el afecto de la gente a su alrededor.

"Me miraban de bonito al ver esta majestuosidad, lo guapa que me sentía, éramos una", agregó, mientras mostraba una foto de su barriga de embarazada. Marta Pombo quiso dejar claro que, a pesar de la alegría de haber recuperado su figura, también extraña esa conexión especial que sentía con sus hijas antes de que nacieran.