Última hora sobre Bertín Osborne y sus problemas navideños: ‘Imagino que…’

A pocas horas de dar oficialmente el pistoletazo de salida a estas Navidades, Joaquín Sánchez ha desvelado una última hora relacionada con Bertín Osborne. Ante los medios de comunicación, el futbolista no ha tenido reparos en hablar sobre los problemas navideños de su amigo: “Imagino que estará bien”.

No hay ninguna duda de que este 2024 ha sido uno de los años más agridulces para este conocido presentador de televisión. Y es que, durante todos estos meses, ha tenido que lidiar no solo con sus contratiempos de salud, sino también con otros problemas de carácter personal y familiar.

Sin embargo, a pesar de que ha logrado acercar posturas con Gabriela Guillén, madre de su último hijo, todo apunta a que la tensión entre ellos no ha terminado de desaparecer.

Ahora, y a las puertas de la Nochebuena, Joaquín Sánchez no ha tenido ningún problema en hablar ante las cámaras de Europa Press sobre los problemas navideños de Bertín Osborne.

Este lunes, 23 de diciembre, un equipo de la citada agencia de noticias ha tenido la oportunidad de hablar unos minutos con el futbolista. Momento que han aprovechado para preguntarle por su gran amigo:

“Hablé con él hace tiempo, así que imagino que estará bien. Además, mi mujer, como trabaja con él, pues bueno, lo ve muy bien y, bueno, contento de que por lo menos siga disfrutando”.

Joaquín Sánchez desvela la última hora relacionada con Bertín Osborne

Después de que Joaquín Sánchez ha asegurado que Bertín Osborne “estará bien”, los reporteros han querido hacerle una pregunta más. Cuestión que está directamente relacionada con la relación del cantante con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común.

Sin embargo, y en un intento por mantenerse al margen de esta polémica, el exjugador del Betis se ha negado rotundamente a resolver esta incógnita. “No lo sé, hijo, yo ahí no me meto porque no sé nada”, ha zanjado el deportista.

Durante este año, Bertín Osborne se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la prensa social de nuestro país, a raíz del nacimiento del primer hijo de Gabriela Guillén.

Fue el pasado 31 de diciembre cuando la empresaria dio a luz a su pequeño, fruto de su relación con el artista. No obstante, en un primer momento, el amigo de Joaquín Sánchez no quiso reconocer su paternidad, lo que provocó una sonada guerra entre ellos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Bertín Osborne terminó confirmando esta noticia a través de un tajante comunicado que se publicó en todos los medios de comunicación.

Desde entonces, todo apunta a que la relación entre ellos ha mejorado de forma considerable, aunque a Gabriela le está costando olvidar todo lo que ha sucedido durante estos meses.

Además, y por si esto fuera poco, el pasado 21 de octubre, Bertín Osborne vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida, a raíz del fallecimiento de su padre.