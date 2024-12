Carmen Borrego confirma lo último sobre José María Almoguera: ‘Mi conciencia…’

Carmen Borrego ha confirmado lo último sobre José María Almoguera: que su relación todavía no está sanada. Pese a ello, la hija de María Teresa afirma que “mi conciencia la tengo muy clara, cuando apoyo mi cabecita en la almohada duermo profundamente”. Estas declaraciones vienen a demostrar que madre e hijo no llegan a un entendimiento.

Hace unos días, José María opinó que, aunque su madre afirma estar tranquila, “no es cierto, lo dice como coraza”. No obstante, Carmen mantiene todo lo contrario, demostrando que, por su parte, no tiene nada de lo que arrepentirse.

Carmen Borrego confirma lo último de José María Almoguera

A falta de dos días para acabar el año, parece que Carmen Borrego no verá cumplido su deseo de reconciliarse con José María Almoguera. Estas Navidades han sido las más complicadas para la hija menor de María Teresa, quien se encuentra más alejada que nunca de su hijo.

Ha sido la propia Carmen la que ha confirmado lo último sobre José María: su relación no está sanada. Borrego aseguraba que “mi conciencia la tengo muy clara, cuando apoyo mi cabecita en la almohada duermo profundamente”, contradiciendo públicamente a su hijo. Lo que ratifica que madre e hijo no han llegado a un entendimiento.

José María entrará en Guadalix dentro de muy pocos días con la relación con Carmen más fría que nunca. Su última entrevista en Lecturas ha calentado su entrada en GH Dúo y se avecina un concurso marcado por el distanciamiento con su madre.

Almoguera mantiene que Borrego miente cuando esta asegura tener la conciencia tranquila y que “lo dice como coraza”. En su opinión, la hermana de Terelu tiene motivos suficientes para sentirse culpable en el conflicto. Algo que Carmen desmiente cuando insiste en que “duermo profundamente”.

Además, también apunta a que José María tampoco puede presumir de tener la conciencia tranquila. “Él la tendrá a ratos a lo mejor y otras veces…”, explicaba. “Cuando tenemos un problema familiar hay momentos en los que lo tenemos más claro y otros menos claro”, añadía.

Carmen Borrego se niega a ir en contra de José María Almoguera

José María sabe que sus problemas con Carmen serán los que rijan su entrada en GH Dúo y su permanencia en el concurso. Lo que él diga durante la convivencia resonará fuera y ayudará a que la expectación sobre su persona aumente. Algo que le conviene a Almoguera si quiere continuar sacando beneficio al culebrón con su madre.

De ahí su entrevista en Lecturas donde ofreció titulares demoledores contra Carmen, uno de ellos sobre su cambio físico. “Si no come bien y no va al gimnasio volverá a lo mismo”, apuntó José María, quien opina que, tras sus intervenciones, está “más guapa”.

Sobre las declaraciones de su hijo, Carmen se niega a pronunciarse, pues no quiere entrar en una guerra contra él. No obstante, sí ha deslizado que su opinión sobre su aspecto “me parece una soberana estupidez”.

“Yo sigo metiendo la pata, ¿cómo no va a meter la pata él?”, argumentaba la tía de Alejandra Rubio. “No voy a incendiar, hace tiempo que estoy en otro punto de mi vida respecto al conflicto con mi hijo”, ha añadido.

La intención de Carmen es mantenerse al margen y no entrar a valorar las intervenciones de José María. En su opinión, es “la única manera de tener la conciencia tranquila”, y así piensa proceder de ahora en adelante.

Es por ello que prefiere hacer oídos sordos a las provocaciones de Almoguera cuando este afirma que su madre miente sobre su conciencia. “Me parece muy bien”, es lo último que Carmen ha dicho sobre las declaraciones de José María.