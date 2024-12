Fabiola Martínez consigue acercarse a su ex, Bertín Osborne: ‘Mi sueño sería…’

Fabiola Martínez reaparecía junto a su ex Bertín Osborne el pasado 28 de noviembre ante los medios de comunicación. La expareja se dejaba ver en la entrega de la segunda edición de los Premios Dona2. La venezolana se sinceraba sobre el deseo que tiene para su hijo Kike: "Cuando cumpla los 18 acaba el colegio, mi sueño sería crear un centro para él".

Al alcanzar la mayoría de edad, según explicaba Fabiola, se acaba el colegio de educación especial "y ahora no hay muchas alternativas. Centro de día y poco más", reconocía la ex de Bertín. Además, recordaba que su hijo no cuenta con cierta autonomía, por lo que las posibilidades se reducen todavía más.

Fabiola ponía sobre la mesa el hecho de que han cerrado muchos colegios de educación especial por falta de presupuestos. Ante esta situación, las familias se ven obligadas a recurrir a residencias o a que estén en casa.

Esta es la razón por la que Fabiola Martínez admitía que su ilusión sería la creación de un centro. "En eso es en lo que tengo el ojo puesto", reconocía.

El joven, que está a punto de alcanzar la mayoría de edad, se convirtió en el eje central de la fundación benéfica que sus padres crearon en 2009. Una entidad que desde hace pocas semanas lleva el nombre del hijo de Bertín Osborne. “Lo esencial es que sea Kike el que dé la visibilidad”, explicaron sus padres que se saludaron con un cordial beso y un abrazo en el citado evento.

La intención tanto de Bertín como de Fabiola es que se comprenda lo que es “la necesidad” de las personas con discapacidad. Una fundación que nació para ayudar a otras familias que se encontrasen en la misma situación a la que ellos están haciendo frente.

Para Fabiola ha llegado el momento en el que “se cierra el círculo" y se abre “una nueva era”, convirtiendo al adolescente en un “referente”.

Será en enero cuando Kike pase a acudir a un centro de día. Una etapa en su vida en la que el joven deberá enfrentarse a nuevos retos. “Es una persona que tiene su propia vida”, aseguraba Fabiola Martínez.

El hijo de Bertín Osborne, que nació con una parálisis cerebral producida por la listeria que sufrió su madre durante el embarazo, está aprendiendo a comunicarse y a ganar autonomía. "Quiere participar, quiere estar en el mundo, quiere compartir”, ha asegurado Fabiola.

Según Fabiola, Kike ya no es un niño al que proteger y cubrir sus necesidades. El propio Bertín Osborne al hablar de su hijo decía que es “enorme, como yo de alto, superfuerte, sanote y maravilloso”.