El problema de Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne: 'Guardé el secreto'

Fabiola Martínez desveló hace pocos días uno de los episodios más duros de su vida. En su libro Cuando el silencio no es una opción, la ex de Bertín Osborne cuenta que siendo niña vivió una traumática experiencia que le marcó desde entonces. "Guardé en secreto un drama que me llenó de dolor y me marcó para siempre", cuenta la venezolana en la citada obra.

“Fui una niña a quien le robaron su infancia y que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto", se sinceraba Fabiola Martínez. Unas palabras que apuntan a sus primeros años en Venezuela y al infierno que vivió con una anterior pareja que resultó encarcelado y condenado por abusar de una de sus hijas.

Un libro que será publicado en febrero de 2025 y en el que Fabiola echa la vista atrás sobre algunos momentos de aquella dura infancia que vivió en su ciudad natal. “Vivíamos en Maracaibo, en casa de mi abuela, y allí no teníamos ni agua", explicaba hace tan solo unos días.

Fabiola Martínez da a conocer el problema que ha ocultado durante años

Al parecer, la situación que vivió en su casa Fabiola Martínez no era precisamente fácil. "Desde pequeñita he sabido cambiar pañales, dar biberones... Esas cosas te van curtiendo”, desveló dejando entrever que creció en el seno de una familia humilde y de pocos recursos.

El hecho de que desde pequeña asumiera responsabilidades que no eran propias de su edad le ayudó a madurar. Una experiencia que lo que le aportó fue ganar seguridad en ella misma.

Que sus padres no la sobreprotegieran en un entorno duro hizo que Fabiola, desde pequeña, tuviese carácter y personalidad. Ella misma reconocía que esa educación provocó que se rebelara "ante algunas cosas”, explicó.

Sin embargo, se guardó para sí el capítulo más duro de su vida. "Hay cosas que pasan y de las que no se habla lo suficiente", explicaba sobre el trance que vivió.

"Cosas que les pasa sobre todo a las niñas, que te toquen o que alguien se tome ciertas atribuciones que no le corresponden", añadía. Lo cierto es que, aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, aquello quedó en su recuerdo. Es por esa razón por la que ahora Martínez ha decidido compartirlo para intentar sanar esa herida que todavía sigue abierta.

Fabiola Martínez desveló que la primera persona a la que contó su calvario fue su hijo

Un proceso difícil, tal y como ella misma reconoce después de casi un año yendo a terapia con la famosa psiquiatra Marian Rojas Estapé. Fabiola desvelaba hace unos días que fue su hijo Carlos la primera persona a la que confesó lo que había vivido.

"Nadie sabía nada. Solo hay una persona a la que se lo he contado, a mi hijo Carlos. Lo hice cuando nos fuimos a República Dominicana, donde pudimos estar solos y hablar con calma", desveló Fabiola Martínez.

Ahora Fabiola Martínez se muestra fuerte y orgullosa del paso que ha dado. "Estoy tranquila y serena, feliz de coger las riendas de mi vida", ha reconocido tras poner sobre la mesa uno de los momentos más difíciles de su vida.