Gabriela Guillén señala a Fabiola Martínez y destapa todo lo que ha descubierto

Gabriela Guillén ha sido el personaje estrella de este fin de semana tras su última entrevista en ¡De Viernes!. Tras esto, la ex de Bertín reapareció en los premios Estoy de moda, donde señaló a Fabiola Martínez y destapó lo que había descubierto. Esto no es otra cosa que, aunque tienen un pasado en común, las circunstancias de la venezolana no tienen que ver con las de ella.

“Las comparaciones son odiosas, no hay que comparar una cosa con otra”, ha dicho tras revelar los abusos de los que fue víctima. Otra de las cosas que Gabriela ha descubierto tras su testimonio es el apoyo inesperado de Eugenia Osborne. La hija de Bertín ha aplaudido su valentía y espera que lo haya superado, “se agradece”, ha sido la respuesta de Guillén.

Gabriela Guillén señala a Fabiola Martínez

Gabriela Guillén sorprendió el pasado viernes con su entrevista más desgarradora en el plató de Santi Acosta. La paraguaya desveló que había sido víctima de abusos durante su infancia, lo que apuntó directamente a Fabiola Martínez. Solo unos días antes, la exmujer de Osborne confesó unos episodios semejantes cuando tenía 5 años y residía en Venezuela.

Después de su intervención en ¡De Viernes!, Gabriela reaparecía en los premios Estoy de moda, donde recogió el galardón Mujer del Año. Allí, ante los medios, Guillén señaló a Fabiola y destapó lo que había descubierto: que sus circunstancias son diferentes a las de Martínez.

Tras conocer el relato de la exmujer de Bertín, la paraguaya ha comprobado que su historia nada tiene que ver con la sucedida a ella. A igual que Fabiola, Gabriela también ha desvelado cómo su infancia estuvo marcada por los abusos, lo que ha hecho que ambos relatos se comparen. Algo que Guillén censura, ya que opina que “este tipo de actos no se deberían comparar”.

Otra de las cosas que la esteticien ha descubierto es el apoyo inesperado de Eugenia Osborne. Tras salir a la luz su relato, la hija de Bertín fue preguntada al respecto y esta tuvo unas palabras amables hacia Gabriela. “Es muy valiente, y yo espero que lo haya trabajado y que lo haya superado también”, opinó Eugenia.

“Se agradece, gracias”, ha sido la respuesta de Gabriela a las palabras de la hija del presentador de Mi casa es la tuya.

Gabriela Guillén se desvincula de Fabiola Martínez

Fabiola Martínez desveló hace unas semanas que en febrero saldrá a la luz su primer libro, Cuando el silencio no es una opción. En él relata cómo con 5 años sufrió abusos cuando residía en Maracaibo, Venezuela. Hasta el momento, se desconocía este pasaje desgarrador en la vida de la exmujer de Bertín, lo que ha sorprendido sobremanera.

Como tampoco se conocía que Gabriela también fue “una niña maltratada, infeliz, abusada y solitaria”. En su caso, fue con 8 años cuando un miembro de su familia convirtió su vida en un auténtico infierno.

Dos relatos semejantes, pero con ciertas diferencias de las que Gabriela es plenamente consciente. En su caso, fue tal su trauma y desesperación que a punto estuvo de quitarse la vida en varias ocasiones. “Estaba cansada, la única manera de parar mi mente, y calmar mi dolor era dejar de pensar”, contó a Santi Acosta.

Lo que sí comparten Fabiola y Guillen es su deseo de dar a conocer su historia para ayudar a quienes estén en su misma situación. Martínez ha optado por plasmarla en un libro, mientras que la paraguaya lo ha contado de su viva voz.

“No me arrepiento de haberlo dicho a los cuatro vientos”, ha contado Gabriela. “Para que otras mujeres y otras personas se puedan sumar y no tengan miedo de decir”, añadía. Eso sí, aunque el objetivo es el mismo que el de Fabiola, Gabriela se desmarca de la venezolana y mantiene que no son historias comparables.