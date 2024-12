Aluvión de mensajes a Amelia Bono tras lo sucedido con su padre, José Bono: 'Da gusto'

Amelia Bono ha recibido una multitud de mensajes tras publicar la última hora que ha tenido lugar en su vida. Lo que ha sucedido con José Bono, el padre de la influencer, es que ha cumplido años y lo han celebrado en familia. “Da gusto que tus papis se lleven tan bien”, publicaba una usuaria tras este reencuentro familiar.

El que fue ministro de Defensa lleva separado de su exmujer y madre de sus hijos, Ana Rodríguez, desde el 2010. Pese al divorcio, mantienen una magnífica relación que sea hecho más evidente tras la publicación de Amelia. De ahí que la influencer haya recibido numerosos mensajes poniendo en valor el buen ambiente familiar que se respira en su vida.

Amelia Bono confirma lo que ha sucedido con José Bono

Amelia Bono pasó el domingo 15 de diciembre de celebración. La hija de José Bono se prepara para sus primeras Navidades como soltera tras confirmarse este año su separación definitiva de Manuel Martos. Desde que se supo de la noticia a principios de año, Amelia vive volcada en su familia para cerrar esa etapa en su vida.

También se ha centrado en su faceta como influencer, donde comparte su día a día y sus colaboraciones con algunas marcas. Precisamente en Instagram es donde Amelia ha publicado lo que ha sucedido con su padre, José Bono: ha cumplido años. El expolítico celebró sus 74 años en familia y Amelia inmortalizó el momento para sus seguidores.

“Da gusto que tus papis se lleven tan bien”, es solo uno de los numerosos mensajes que Amelia ha recibido tras desvelar sus planes familiares. La publicación de la influencer no ha pasado desapercibida por sus fans que han celebrado junto a ella esta última hora de José Bono.

Sus más de 500.000 seguidores han felicitado al expresidente de Castilla-La Mancha por su cumpleaños y han admirado la buena relación con su exmujer. Bono y Ana Rodríguez se divorciaron en 2010, pero mantienen una relación excelente. Tanto es así que no ha dudado en celebrar con él esta nueva vuelta al sol.

“Qué fotos más bonitas”, “Qué cara de felicidad tiene tu padre a tu lado”, “Preciosa familia”, son algunos de los comentarios que ha recibido Amelia.

Amelia Bono presume de familia

No es la primera vez que Amelia comparte con sus seguidores algunos de sus planes familiares. La influencer es una persona muy familiar y no hay fecha especial que no aproveche para hacer planes con los suyos.

Hace un año, Amelia organizó un viaje con sus hijos y sus padres a Roma, donde Bono y su exmujer pudieron disfrutar de sus hijos. La empresaria también pudo gozar de la compañía de sus padres que, aunque divorciados, no quisieron perderse el viaje.

La empresaria siente una gran admiración por sus progenitores, pero el exministro es su debilidad. Junto a él ha compartido multitud de imágenes en las redes sociales con tiernos mensajes y muestras de cariño. “Te quiero con locura”, publicó hace un año con motivo del cumpleaños de José.

Pero Ana Rodríguez también desempeña un papel fundamental en la vida de Amelia. “Que suerte tengo de poder compartir momentos contigo, eres mi referente y mi camino a seguir”, publicó hace unas semanas.

Han pasado 14 años desde que Ana y José decidieron separar sus caminos, pero manteniendo unida a toda la familia. No ha sido un camino fácil, pero ambos han sabido poner por encima de sus problemas a sus cuatro hijos y, también, a sus nietos.

“Nos lo han puesto siempre muy fácil”, confesaba Amelia en el programa Lazos de sangre dedicado al expolítico. “No están juntos, pero se llevan fenomenal, han sido el equipo perfecto”, señalaba su hermano.