El durísimo relato de Gabriela Guillén, la ex de Bertín Osborne: 'No la conozco'

Gabriela Guillén concede esta noche su entrevista más difícil en ¡De Viernes!. La ex de Bertín Osborne compartirá un durísimo relato sobre cómo fue su infancia. “No la conozco”, ha confesado sobre lo inexistente que fue para ella esa etapa de su vida.

Y es que Gabriela se abre en canal con Santi Acosta y relata cómo fue víctima de abusos sexuales cuando era una niña. Motivo que le lleva a recordar su niñez con dolor y como si no la hubiera vivido. “Fui una niña maltratada, una niña infeliz, abusada y solitaria”, revela.

Gabriela Guillén concede su entrevista más difícil

Esta noche Gabriela Guillén será una de las protagonistas de ¡De Viernes!, con una entrevista que nada tiene que ver con Bertín Osborne. En esta ocasión, la paraguaya se sienta para hablar de su pasado y de los episodios difíciles que la marcaron para siempre.

Gabriela ofrecerá un durísimo relato donde compartirá cómo su infancia estuvo marcada por los abusos. Momentos muy complicados que le han hecho no ser consciente de esa etapa de su vida. “La niñez como sí, no la conozco”, afirma sobre lo inexistente que ha sido para ella su infancia.

El programa ofrece un adelanto de lo que será su entrevista y en él vemos a la ex de Bertín completamente afectada. La fisioterapeuta realiza un viaje al pasado cuando residía en Paraguay y alguien en quien confiaba le hizo mucho daño. Guillén confiesa que todo comenzó cuando era menor de edad y con ocho años comenzó a sufrir abusos.

“Me decían que estábamos haciendo un juego, que no contara a mi madre nada, era una persona de la familia”, recuerda. Gabriela se califica como una “niña maltratada, infeliz, abusada y solitaria”. Apelativos que la hicieron sentirse diferente al resto de niños y a no vivir su infancia como los demás.

De ahí que afirme no conocer lo que es la niñez, ya que desde muy pequeña vivió una auténtica pesadilla. “Los sueños que tenía eran como, pues, sangrientos, eran peleas, mucha violencia”, relata. El dolor fue de tal magnitud que, a día de hoy, todavía le cuesta recordarlo.

Gabriela Guillén confiesa que Bertín era conocedor de su pasado

Las traumáticas experiencias vividas durante su infancia han forjado el carácter y la sensibilidad de Gabriela. La paraguaya achaca a estos episodios el dolor que sintió al verse rechazada por Bertín cuando supo de su embarazo.

Guillén confiesa que el presentador era conocedor de su pasado, ya que ella misma le puso en antecedentes. “Lo sabe todo, él conoce toda mi historia”, explica en su entrevista. Por eso se sintió muy dolida con el ex de Fabiola Martínez cuando este renegó de ella y del hijo que estaba esperando.

“Me sentí como una basura, una basura que se deja a un lado”, confiesa. Por fortuna, Gabriela encontró en su hijo el motivo para luchar y salir adelante. Guillén admite que “me salvó la vida”, ya que hubo un tiempo en el que pensó acabar con todo.

“No quise vivir, intenté atentar contra mi vida”, asegura reconociendo que no ha superado el trauma que marcó su niñez. “Cuando empezó todo esto, yo no quería salir fuera, no tenía ganas de hacer absolutamente nada”, señala.

Gabriela quiere compartir su historia en un intento de superar lo ocurrido y ayudar a quienes estén en su misma situación. De hecho, adelanta que se encuentra trabajando en un libro donde expondrá sus vivencias. “Llevo mucho tiempo escribiendo, ya lo leeréis”, comenta.

Un plan que coincide con el de Fabiola, exmujer de Bertín, que el próximo año lanzará su libro Cuando el silencio no es una opción. Una novela donde la venezolana también confiesa haber sido víctima de abusos cuando era menor de edad. Dos mujeres diferentes, pero con un pasado en común y un presente marcado por Bertín Osborne.