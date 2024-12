Comunicado sorpresa de Aída Nízar sobre Íñigo Errejón: ‘Estaré encantada de mirarle’

Aída Nízar ha vuelto a ser noticia por su denuncia contra Íñigo Errejón, por el supuesto episodio de agresión sexual que tuvo lugar el pasado mayo de 2015. El 12 de diciembre, un juzgado de Barcelona ha confirmado que ha abierto diligencias para investigar la denuncia de la ex de Telecinco.

La colaboradora ha querido hablar públicamente y dar detalles de la situación. Aída Nízar ha dejado claro que está dispuesta a enfrentarse a quien le agredió. La colaboradora no ha dudado en manifestar su apoyo a todas las mujeres que, como ella, han sido víctimas de situaciones similares.

Aída Nízar visibiliza la lucha contra el acoso

Aída Nízar ha mandado un contundente mensaje. “Yo no puedo ayudaros más, ya he alzado la voz, que me escribís a través de Instagram, denunciad”, fueron sus palabras. La comunicadora instó a las mujeres a alzar la voz y a denunciar los abusos o agresiones.

Aída Nízar ha enfatizado que tanto hombres como mujeres tienen el derecho a no ser tocados por quienes no desean. La colaboradora quiso relatar con crudeza lo sucedido en 2015.

En la versión de los hechos de Aída Nízar, no quería ni consentía el comportamiento de Íñigo Errejón. El político le dio un azote, le hizo comentarios inapropiados y la arrimó contra sus partes íntimas.

Aída Nízar espera que la justicia responda adecuadamente

La colaboradora se ha mostrado tajante sobre lo que ocurrió esa noche. “No deseaba que el señor Errejón me diese un azote, me baboseara y me dijera lo que me dijo, y me arrimase contra sus partes”, relató Aída Nízar. También recordó que, aunque en su momento esa conducta no se consideraba delito, hoy en día sí lo sería.

Aída Nízar mantiene que el caso está ahora en manos de la Fiscalía y espera que se tomen las decisiones correspondientes. “A ver en qué se pronuncia, el excelentísimo fiscal y su excelentísima señoría. A ver si decide tomarme declaración, estamos en manos de la justicia”, expresó.

Una de las frases más impactantes de Aída Nízar fue cuando aseguró que estaría “encantada de mirarle a los ojos” a Íñigo Errejón. Con esta declaración, la colaboradora subraya su determinación de no dejarse amedrentar por el político.

Aída Nízar está decidida a enfrentarse a Íñigo Errejón

“Aída Nízar no se deja amedrentar”, sentenció la colaboradora. Además, mostró arrepentimiento por no haber denunciado antes, pero satisfecha de haber dado el paso ahora. “Lo único que pido de nuevo es disculpas de no haber denunciado antes”, confesó.

“Un hombre no puede besarte si no quieres, no puede arrimarte contra sus partes si no quieres, no puede darte un azote si no quieres”, añadió Aída Nízar. La colaboradora ha dejado claro que la agresión que sufrió en 2015 debe ser tomada en serio. Espera que las mujeres puedan sentirse respaldadas y apoyadas en su lucha por la justicia.

La denuncia de Aída Nízar contra Íñigo Errejón está trayendo consigo una gran controversia mediática. La colaboradora ha decidido no callarse más y enfrentarse a lo que vivió. Espera que su denuncia sirva para visibilizar y sancionar conductas de acoso y agresión.