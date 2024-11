TV3 gana la guerra a David Broncano gracias al rey Felipe: no hay dudas

Este jueves los telespectadores catalanes vivieron una auténtica batalla en la pequeña pantalla. En esta ocasión, TV3 se llevó la victoria frente a La Revuelta de David Broncano, un formato que suele destacar por su humor irreverente y sus entrevistas inesperadas.

Pero esta vez, fue otro tipo de humor es el que dominó las audiencias, el de Polònia en TV3. Y, sorprendentemente, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el monarca Felipe VI, tuvieron mucho que ver en este desenlace.

'Polònia' arrasa en Cataluña

El programa de sátira política Polònia de TV3 no solo lideró su franja horaria, sino que consiguió un impresionante 18% de cuota de pantalla, alcanzando a 362.000 espectadores. Los números hablan por sí solos. Además, los más jóvenes, en particular los de entre 13 y 24 años, fueron los más cautivados, con un asombroso 27,6% de audiencia, según el analista Rocco Steinhäuser.

Los gags sobre la falta de apoyo del gobierno y los cuerpos del estado durante la catástrofe de Valencia fueron el centro del programa. Las imitaciones de figuras como Carlos Mazón y Felipe VI no solo arrancaron risas, sino que también marcaron la diferencia en los números de audiencia.

A pesar de que el humor ser un terreno resbaladizo en este caso, Polònia ha logrado conectar con una amplia audiencia. Sus creadores han encontrado una fórmula que no solo hace reír, sino que también invita a reflexionar sobre la actualidad, lo que ha jugado un papel importante en su éxito.

La Revuelta se queda atrás

La Revuelta de Broncano, que cuenta con un equipo de cómicos como Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison, no logró superar el 10,3% de audiencia, con 214.000 espectadores. Aunque el formato es conocido por sus entrevistas atípicas y un enfoque fresco e impredecible, esta vez no pudo competir con la fuerza de Polònia. Los seguidores de La Revuelta probablemente no se imaginaban que un programa de sátira política podría robarle el protagonismo en la franja horaria.

Aunque ambos formatos usan el humor, Polònia ha conectado mejor con la audiencia al reflejar la actualidad. Esta victoria de TV3 no solo resalta la popularidad del programa, sino también el poder que tiene la actualidad y la imitación de figuras políticas para enganchar a los espectadores. Por ahora, Polònia se lleva la corona en esta guerra televisiva.