El regalo envenenado que le ha llevado Belén Esteban a David Broncano a 'La Revuelta'

La última emisión del programa La Revuelta, presentado por David Broncano, ha dejado a todos los espectadores con una escena muy divertida. Belén Esteban y María Patiño han acudido al programa como invitadas, pero lo que nadie esperaba era el curioso regalo que llevarían a Broncano. Uno que se ha convertido en la comidilla de las redes sociales debido a su particular naturaleza.

Todo comenzó con la participación de la cantante Ana Mena, que fue la invitada previa al esperado dúo televisivo. Ana, de manera más que cordial, trajo un regalo a David: unas chucherías. Un gesto sencillo y amigable que arrancó sonrisas y buenos momentos entre todos los presentes.

Sin embargo, la entrada de Belén Esteban y María Patiño en los últimos diez minutos de la emisión tomó un giro completamente distinto. Las dos colaboradoras decidieron que no iban a quedarse atrás en cuanto a regalos, pero lo que traían bajo el brazo no era precisamente algo ligero o común. “Ana Mena os ha traído chuches, y María y yo os hemos traído algo mejor: judiones hechos por mí ayer”, confesó Belén Esteban.

Las colaboradoras de televisión insisten en que David pruebe su regalo

“Con chorizo”, añadió María Patiño, con una sonrisa que mostraba su complicidad en lo que parecía una misión para hacer que David probara, sí o sí, el plato de Belén. Broncano intentó manejar la situación con su habitual sentido del humor.

“No digas que no te gustan, que ayer Lydia se fue llorando”, soltó María Patiño. Con esto, el ambiente se tornó aún más cómico, pues la presión sobre Broncano aumentaba con cada comentario de las colaboradoras. Belén no estaba dispuesta a que su regalo pasara desapercibido, y con una mezcla de insistencia y picardía, le soltó un rotundo: “Come, David”.

La cara de David Broncano no tardó en delatarlo. Aunque intentaba mantener su compostura, era evidente que probar los judiones no era algo que le apeteciera demasiado en ese momento.

“Di la verdad, David, mójate”, le urgió María Patiño, tratando de sacar una confesión genuina del presentador. Broncano, visiblemente incómodo, pero fiel a su estilo irónico, respondió: “Están buenos”, aunque la expresión de su rostro decía otra cosa.

David Broncano explica que le ha gustado el regalo de las invitadas

En un giro cómico, David Broncano, siempre astuto, decidió jugar con la situación y lanzó una pregunta que dejó a todos en el plató expectantes: “¿Queréis que os diga la verdad?”. Todos en el estudio quedaron en silencio, esperando su veredicto final.

María Patiño, que ya había notado cierta resistencia en el presentador, se adelantó con una explicación. “Ella tiene que aprender de sus errores”, comentó María refiriéndose a Belén.

Sin embargo, David, que sabía que cualquier palabra mal colocada podría herir los sentimientos de Belén, se apresuró a suavizar la situación: “Están buenísimos”, dijo con una sonrisa. Su comentario vino acompañado de una confesión que desató nuevas risas: “Con esa cara que me está poniendo Belén, no puedo decir que están malos”. El presentador estaba en una encrucijada, sabiendo que no tenía otra opción más que elogiar el plato, independientemente de su verdadero gusto.

Y así, lo que empezó como un simple regalo culinario terminó convirtiéndose en un regalo 'envenenado'. David Broncano se vio atrapado en la difícil situación de tener que alabar el plato de Belén Esteban para no ofenderla. Aunque dejó entrever que quizás los judiones no habían sido exactamente de su agrado.

Sin duda, este momento quedará en la memoria de los espectadores de La Revuelta. Belén Esteban y María Patiño han demostrado una vez más que cuando están en un plató, cualquier cosa puede pasar.