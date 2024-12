La triste Nochebuena de Sara Carbonero, ex de Iker Casillas: 'Te voy a echar de menos'

A punto de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de Navidad, Sara Carbonero ha regresado a su cuenta de Instagram con la peor de las noticias. A través de una historia en dicha red social, ha anunciado la triste pérdida de uno de sus seres queridos: “Te voy a echar de menos”.

Hace apenas unas horas, y visiblemente afectada, Sara ha compartido con sus seguidores una dolorosa noticia. Junto a la canción Hablar de nada del grupo Viva Suecia, ha tenido que darle el último adiós a Bea, una de sus grandes amigas.

“Bea, cómo te gustaba esta canción. Te voy a echar mucho de menos, nuestras conversaciones de madrugada, nuestra intuición sobre cómo estaba cada una…”, ha comenzado relatando Sara Carbonero.

A continuación, la ex de Iker Casillas no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartir con sus seguidores una profunda y desgarradora reflexión personal. Y es que, tal y como ha asegurado, no es “justo” lo que le ha sucedido a su amiga.

Sara Carbonero está viviendo una de las Nochebuenas más tristes de su vida

Antes de poner punto y final a su publicación de Instagram, Sara Carbonero no ha tenido reparos en señalar lo injusta que, a veces, puede ser la vida. “No es justo, no entiendo la vida. No me lo creo…”, ha añadido en su triste comunicado.

Un emotivo texto que la presentadora de televisión ha querido concluir con las siguientes palabras: “Te quiero y te querré siempre. Tu sonrisa vivirá siempre en mi memoria. Descansa, cariño”.

Sara Carbonero ha querido finalizar este doloroso mensaje con dos emoticonos que reflejan a la perfección cómo se siente en estos momentos: un corazón roto y una estrella.

No hay ninguna duda de que el triste fallecimiento de su amiga Bea ha logrado afectar de forma considerable a la ex de Iker Casillas. Tanto es así que, a juzgar por sus palabras, esta desgarradora noticia ha conseguido empañar estas fechas tan señaladas y familiares.

Esta no es la única vez que Sara Carbonero comparte un mensaje similar en su perfil de Instagram. En agosto, la periodista dejó muy preocupados a todos sus seguidores al asegurar que “nunca, nunca te vamos a olvidar”. “Va a ser muy difícil vivir sin ti… ¡Qué p*to dolor! Qué injusto…”, añadió a continuación.

Sin embargo, y a pesar de estas dos duras pérdidas, no hay duda de que Sara Carbonero hará todo lo posible para que sus hijos disfruten al máximo de estas fechas.