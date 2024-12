La llamativa reacción de Sara Carbonero a la nueva exclusiva sobre Iker Casillas

Sara Carbonero ha reaccionado hace apenas unas horas a la nueva exclusiva de Iker Casillas: sus fotos con María José Suárez. La periodista deportiva compartía una storie con un llamativo mensaje: “Días largos de mucha cosa”. Una de esas “cosas” es el revuelo que las fotos de Iker con la ex de Álvaro Muñoz Escassi ha provocado en la prensa.

Nadie conocía esta estrecha relación entre la maniquí andaluza y el exfutbolista y hoy no se habla de otra cosa. Mientras Casillas se encontraba disfrutando de una velada con su inesperada acompañante, Sara ha estado centrada en su trabajo.

Sara Carbonero reacciona a la exclusiva de Iker Casillas

Esta mañana los quioscos de toda España se despertaban con la nueva exclusiva de Iker Casillas y María José Suárez. Una conocida revista ha publicado las fotos de la velada que la modelo y el exfutbolista compartieron hace unos días por Madrid. Las reacciones han sido de lo más variopintas, siendo la más buscada la de Sara Carbonero.

Al poco de que TardeAR adelantara esta última hora de Iker, Sara reaccionaba en las redes sociales. Lo hacía publicando una storie con rostro serio y un llamativo mensaje: “días largos de mucha cosa”. La exclusiva de Casillas le llegaba a Carbonero en pleno trabajo y se le han abierto nuevos frentes con los que no contaba.

Una de esas “cosas”, es el revuelo que la inesperada amistad entre Iker y María José ha causado en los medios de comunicación. Hasta el momento se desconocía esta relación entre ellos, aunque el propio Iker ha confirmado que se conocen “desde hace más de 20 años”.

No obstante, nunca se les había visto juntos ni tampoco hay constancia de una interacción en las redes. Hasta hace dos días, cuando una publicación de Casillas provocó la respuesta de la modelo. “Ojú”, publicaba la ex de Escassi junto al emoticón de una bomba, a un selfie del exmarido de Carbonero.

La manchega pasó el día de ayer centrada en su trabajo y así continuará el resto de la semana mientras resuena la exclusiva de Iker. Sara está centrada en sus compromisos profesionales, más frenéticos ahora que empieza la campaña navideña.

Sara Carbonero olvida la última hora de Iker Casillas con trabajo

Se avecinan días complicados para Sara Carbonero. La última hora del exguardameta publicada en Semana ha hecho que el propio Iker rompa su silencio. La relación de Casillas con la prensa es muy tensa y no han sido pocas las veces en las que se ha enfrentado a ella.

En esta ocasión, Iker no ha dejado pasar la oportunidad para romper su silencio y negar los rumores que le relacionan con María José. “Dejad de crear rumores y chuminadas, si coincido con María José nos saludaremos siempre”, publicaba en la red social X. “Son más de 20 años que nos conocemos, sed serios, por favor”, finalizaba.

Por su parte, María José optaba por echar balones fuera y no aclarar si tiene o no un romance con el exmarido de Carbonero. “No he visto ni las fotos ni sé qué ha salido, me han dicho que estoy en portada, pero hasta que no lo vea”, declaraba.

Mientras tanto, Sara se ha desmarcado de la polémica y ha encontrado en su trabajo el mejor refugio. Como imagen de varias marcas, tiene por delante numerosos proyectos y colaboraciones en el marco de la campaña navideña. Lo que le ayudará a olvidar la última hora de Iker a la espera de que pase el temporal mediático.

De ahí su reflexión de “días largos de mucha cosa”, que tan bien se ajusta a su vida tanto personal como profesional.