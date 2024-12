La felicidad llega a Sara Carbonero, ex de Iker Casillas: 'Se nos ha enamorado'

Sara Carbonero ha compartido con sus seguidores la felicidad que siente tras lo sucedido en su vida: el amor ha llegado a su familia. La exmujer de Iker Casillas está lista para celebrar la Navidad y ha decidido darle una amiga al elfo más travieso de estas fechas. “Este año, el elfo se nos ha enamorado”, ha escrito acompañando la frase con una foto de dos duendes en su árbol.

Sara ha desvelado que sigue la tradición estadounidense 'Elf on the shelf', que hace las delicias de los niños. Se tratan de los ayudantes de Papá Noel encargados de hacer travesuras en las casas donde se encuentran. En esta ocasión, la ex de Iker ha optado por darle una compañera al suyo.

Sara Carbonero celebra el amor lejos de Iker Casillas

Sara Carbonero ha logrado sacar una sonrisa mientras ultima la decoración navideña de su hogar. La exmujer de Iker Casillas ha dado comienzo las Navidades con la colocación del árbol y la decoración de su hogar, presumiendo en las redes.

También ha presumido de la felicidad que siente tras lo sucedido en su vida: el amor ha llegado a la familia. Concretamente, al elfo que cada año forma parte de la decoración navideña de la manchega. “Este año, el elfo se nos ha enamorado”, ha escrito Sara enseñando la nueva incorporación que ha llegado a la familia.

Se trata de una elfa que este año se encargará de hacer compañía a su duende navideño. Con esta imagen, Sara confirma la tradición que siguen en su familia con motivo de las fiestas Navideñas.

'Elf on the shelf', es una costumbre de Estados Unidos que consiste en que un duende se apodera de la casa durante la Navidad. Lo llamativo de esta tradición es que el elfo en cuestión se dedica a hacer travesuras todas las noches mientras el resto duerme. La diversión de los niños radica en ver qué ha estado haciendo y dónde se ha escondido al día siguiente.

Sara ha querido darle una compañera a su duende y ha colado a una elfa en su árbol que ha llenado su casa de amor.

Sara Carbonero, lista para otras Navidades lejos de Iker Casillas

Las actividades navideñas en casa de Sara Carbonero no han terminado con la puesta del árbol de Navidad. Poco después, la reportera publicaba la cita que ha tenido con una persona muy especial para ella.

Con el tema de la película Vaiana de fondo, la ex de Iker ha compartido una storie yendo al cine con uno de sus hijos. “Cita para dos”, ha publicado mostrando cómo madre e hijo, cogidos de la mano, suben las escaleras de una sala de cine. A juzgar por la canción escogida, Carbonero ha ido a ver Vaiana 2 que este viernes se estrenó en todos los cines españoles.

Un año más, Sara e Iker celebrarán estas fiestas por separado desde que se divorciaron en 2021. Han pasado tres años desde que decidieron separar sus caminos y sus vidas han experimentado un cambio notable.

Carbonero se ha volcado en su familia y ha optado por una vida reflexiva. Para ella, sus hijos son su mayor prioridad y lo que cada día le motiva para salir adelante. Pero si hay algo que la caracteriza por encima de todo es su solidaridad y compromiso con los más necesitados.

Por otro lado, Iker no suele compartir en su perfil sus planes familiares. Sus redes están profesionalizadas y comparte en ellas sus proyectos laborales. De esta manera cumple el deseo que tanto él como Sara hicieron público sobreproteger la identidad de los menores.