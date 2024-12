La feliz noticia sobre Iker Casillas, ex de Sara Carbonero: 'Hacemos muchos planes'

En el programa Y ahora Sonsoles, María José Suárez ha irrumpido como colaboradora estrella, y su presencia no ha pasado desapercibida. Sonsoles Ónega, siempre directa, ha aprovechado para preguntarle sobre las últimas fotografías que ha protagonizado junto a Iker Casillas. La expectación ha sido máxima y es que la colaboradora ha confesado que tanto ella como Iker Casillas: "hacemos muchos planes".

“Otra vez en portada”, ha comentado Sonsoles con una sonrisa pícara. La modelo, sin perder la calma, ha respondido con claridad.

“Siento decirte que os voy a dar un disgusto, pero no hay relación. Ha sido fortuito, nos encontramos de vez en cuando”, ha explicado, dejando entrever la espontaneidad del vínculo que comparte con Iker Casillas.

La feliz noticia sobre Iker Casillas, ex de Sara Carbonero

A pesar de los rumores, la modelo ha sido tajante: su relación con Iker Casillas es de amistad, aunque no exenta de momentos compartidos. “Somos amigos de hace mucho tiempo. Iker Casillas está soltero y yo estoy soltera, y hacemos muchas salidas”, ha desvelado.

La naturalidad de sus palabras ha acaparado la atención de todos en plató y ha dejado expectantes a los seguidores de Iker Casillas.

María José Suárez ha ido más allá y ha detallado el tipo de relación que los une. “Salimos a cenar, nos lo pasamos bien. No hay nada”, ha asegurado.

Sin embargo, la cercanía entre ambos ha quedado evidenciada cuando ha confesado: “He conocido hasta a su abuela hace 10 años”.

La modelo no descarta una relación con Iker Casillas

Las palabras de la modelo no han hecho más que avivar las especulaciones, especialmente cuando se le ha preguntado si podrían ser “amigos con derechos”. La empresaria, con una sonrisa enigmática, ha respondido: “No lo sé, no me lo he planteado”.

Este inesperado notición ha causado un gran revuelo, ya que confirma que entre Iker Casillas y la modelo existe una amistad sólida. Aunque lo que ha llamado la atención es que ella ha abierto la puerta a una posible evolución en su relación con Iker Casillas. Por ahora, lo único cierto es que ambos disfrutan de su tiempo juntos sin etiquetas ni expectativas definidas.

La noticia ha dejado a los seguidores de Iker Casillas y de la modelo con una mezcla de curiosidad y emoción. El futuro dirá si esta amistad dará un giro inesperado o si seguirá siendo lo que hasta ahora ha sido: una relación especial marcada por la complicidad y el cariño mutuo.