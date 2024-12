El tenso momento entre Sonsoles Ónega y Melani Olivares: 'Se está haciendo una caza'

El mundo de la televisión ha vivido un momento de alta tensión en el plató de Y ahora Sonsoles, tras las declaraciones de Melani Olivares sobre los abusos en la industria. En las últimas semanas, muchas mujeres han alzado la voz, denunciando situaciones de abuso por parte de figuras de poder. Sonsoles Ónega ha vivido un tenso momento con la actriz después de que esta confesara que: "se está haciendo una caza de brujas sin pruebas".

Entre ellas, Regina Do Santos, cantante y bailarina brasileña, ha revelado impactantes detalles sobre lo que vivió durante su carrera en los años 90. Según ha contado Regina, los productores colocaban a las artistas en los mismos hoteles y les enviaban botellas de vino a sus habitaciones. Poco después, tocaban a la puerta, esperando ser recibidos con intenciones que iban mucho más allá de lo profesional.

"Si dices no, te dicen que ya no vas a trabajar más", ha advertido la cantante, quien ha denunciado haber sufrido abusos físicos e incluso haber sido forzada en algunas ocasiones. "Sabes que no puedes ir contra esa gente porque lo dominan todo", ha señalado con resignación.

María José Suárez desvela que ella también ha vivido dichas experiencias

Además, Regina ha desvelado la existencia de una lista negra. En ella, los hombres poderosos de la industria apuntaban los nombres de aquellas mujeres que se negaban a satisfacer sus deseos sexuales. Su revelación ha resonado con fuerza, y muchas figuras públicas han expresado su apoyo y testimonio.

Entre ellas, María José Suárez, quien ha confirmado que este tipo de situaciones todavía ocurren. "A mí también me han hecho este tipo de proposiciones", ha dicho la modelo.

"Te ofrecen programas y se insinúan". Sin embargo, Regina ha decidido no mencionar nombres concretos. "Tú sabes que no debes hablar todo, porque todo en la vida tiene consecuencias", ha declarado, dejando entrever el temor que aún persiste.

El tenso momento vivido entre Sonsoles Ónega y Melani Olivares

En este contexto, Melani Olivares ha intervenido en directo en el programa de Sonsoles Ónega, lanzando unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente. "Creo que se está haciendo una caza de brujas sin pruebas reales. Si hay una lista, que salga", ha exclamado la actriz.

Su postura ha causado revuelo en el plató, especialmente al añadir: "Tengo amigas que han sido abusadas. Me imagino que no denuncian por miedo". Lo que más ha sorprendido ha sido su confesión personal: "A mí jamás me han ofrecido un trabajo de noche en un restaurante", dejando entrever que su experiencia ha sido distinta.

Ante el tono cada vez más alterado de Melani, Sonsoles Ónega ha tenido que intervenir para calmar los ánimos. "¿Estás cómoda?", le ha preguntado en varias ocasiones, intentando rebajar la tensión que se palpaba en el ambiente.

Aunque Melani ha asegurado que sí, el ambiente en plató ha sido visiblemente tenso. Sonsoles ha cerrado el segmento recordando que estas denuncias deben ser tratadas con respeto y responsabilidad.

La conversación ha abierto un nuevo debate sobre cómo abordar estos testimonios en los medios y ha puesto de manifiesto las diferentes perspectivas dentro de la industria cinematográfica. Mientras unas mujeres se atreven a hablar, otras prefieren guardar silencio, temiendo las posibles repercusiones. Lo que ha quedado claro es que el camino hacia la justicia aún está lleno de obstáculos.