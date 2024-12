María del Monte deja en shock a Sonsoles Ónega tras su confesión en 'Y ahora Sonsoles'

La tarde en Y ahora Sonsoles comienza con un tema inesperado. Laura Pausini, la reconocida cantante italiana, protagoniza la apertura del programa tras un susto en pleno concierto. Algo que ha hecho que María del Monte deje en shock a Sonsoles Ónega al comentar este suceso: María del Monte también se ha caído de los escenarios.

El pasado 28 de noviembre, en el Mediolanum Forum de Milán, Laura sufre una aparatosa caída. Es parte de su gira World Winter Tour 2024. Por suerte, no pasa a mayores, pero el incidente deja preocupados a sus seguidores.

Encarna Salazar, del dúo Azúcar Moreno, entra en directo. “Son cosas que nos pueden pasar a todos los artistas”, ha dicho. Sin embargo, quien se roba la atención es María del Monte.

María del Monte deja en shock a Sonsoles Ónega tras su última confesión

La cantante andaluza, con su característico sentido del humor, confiesa sus propias experiencias. “Tanto Azúcar Moreno como yo tenemos una ventaja, no llevamos tanta parafernalia”, ha comentado con naturalidad.

Pero no todo es anécdota. María del Monte sorprende al recordar una caída en el escenario.

“Yo me he caído de boca. Tú sabes que una caída es rápida, pero yo tardé menos en levantarme que en caerme por la vergüenza que me dio”, cuenta mientras Sonsoles Ónega no puede evitar reír.

María del Monte comenta los daños físicos que le causó dicha caída

Sin embargo, es la siguiente confesión la que deja a todos sin palabras. “Tuve un moratón en la espalda un mes,” admite María del Monte. Su relato es tan espontáneo como impactante.

Sonsoles Ónega se queda atónita. María del Monte con una sonrisa, no se queda ahí y explica que esto aún le sigue pasando.

"El otro día, por la noche, casi me vuelvo a caer. Pero no me pasó nada", ha comentado María del Monte dejando en shock a Sonsoles Ónega. Estas caídas son cosas que les pasan muy a menudo a los artistas quienes están tan concentrados en su música que no suelen fijarse en que cosas hay en el escenario.

El debate se torna reflexivo. ¿Cuánto sacrifican los artistas en su entrega al público? María del Monte deja claro que las caídas no son solo físicas. Para la artista estos momentos quedan marcados pero mientras el espectáculo siga nada malo pasa en realidad.

La conversación se cierra entre risas y reflexiones. Sonsoles Ónega agradece a María su sinceridad. Esta anécdota de María del Monte ha dejado en shock a Sonsoles Ónega quien no creía que la artista podría haber sufrido daño durante alguno de sus espectáculos.