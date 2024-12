La inesperada reacción de Bertín Osborne al mensaje de Chenoa: ‘Eso me encanta’

Chenoa ha sido una de las últimas invitadas en acudir a El Show de Bertín. La cantante aceptaba la invitación del citado espacio de Canal Sur donde tuvo ocasión de desvelar que no ha tenido muchos novios porque "no le pillan el rollo". Una frase ante la que Bertín Osborne no tardaba en reaccionar: "Eso me encanta", soltaba Bertín, "a mí me pasa igual", añadía riendo irónico.

Laura Gallego, colaboradora del programa, se interesaba por saber cómo está el corazón de Chenoa. La artista respondía con un juego de palabras en el que intercalaba la letra de algunas de sus canciones. "Cuanto tú vas yo vengo", dejaba caer la mallorquina para después provocar con un "atrévete, sedúceme, soy lo mejor que va a pasarte".

La que fuera pareja de David Bisbal reconocía que ella no molesta a nadie. Después de más de dos décadas de carrera musical aseguraba que su carácter no siempre se entiende a la primera. "Tú tampoco eres fácil", apuntaba Chenoa a Osborne, quien reía cómplice.

Chenoa se ha sincerado con Bertín Osborne sobre su situación amorosa

Laura Corradini Falomir, más conocida como Chenoa, reconocía en el espacio de Bertín sentirse tranquila y centrada en esta etapa de su vida. Entonces el presentador quiso saber si la invitada creía en el destino. La cantante reconoció que, para ella, el destino depende del esfuerzo y del trabajo.

Más de dos años después de separarse de su marido, Miguel Encinas, a la cantante no se le ha conocido otra nueva pareja. La que fuera cuarta finalista de la primera edición de OT dejó a la vista hace unos meses cómo está su corazón.

La cantante, presentadora de la última edición del citado espacio de talentos musicales, se sinceró con uno de los concursantes sobre las relaciones amorosas. Martín, que protagonizó una bonita historia de amor con su compañero Juanjo, recibió los elogios de Chenoa. "Nos haces sentir que el amor existe, y es una pasada", comenzó diciendo.

Entonces Chenoa lanzó un comentario que sorprendió mucho a todos los presentes: "Sobre todo a mí, que ando un poco desconfiada", dejó caer en un alarde de sinceridad. Un comentario con el que, quizás sin querer, mostró cuáles eran sus sentimientos tras romper con su marido. Una experiencia dolorosa que en ella ha dejado una marca en su confianza en el amor.

Desde que se dio a conocer en el citado espacio de Televisión Española, Chenoa ha protagonizado varios romances. El primero y más mediático con David Bisbal, compañero de academia, y cuya ruptura fue muy comentada por los medios.

La cantante se separó de su marido año y medio después de su boda

Un año después del final de su relación con el almeriense, Chenoa dio a conocer que estaba saliendo con el actor Álex González. Después vivnieron otros cantantes como David de María o Alian, hijo del productor Enrique Cornejo.

Curi Gallardo o Javier Arpa fueron otros de los hombres que ocuparon su corazón, hasta que en marzo de 2019 se dio a conocer su noviazgo con Miguel Sánchez Encinas. La cantante y el doctor contrajeron matrimonio en junio de 2022, un enlace que tenían previsto celebrar antes, pero que fue pospuesto por la pandemia.

Sin embargo, año y medio después de comprometerse, la pareja decidió tomar caminos separados. Desde entonces, y tal y como Chenoa ha reconocido en el espacio de Bertín, parece que ningún otro hombre "le ha pillado el rollo".