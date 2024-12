Confirmado: Carlo Costanzia toma una decisión tras ser padre y deja KO a Terelu Campos

En el programa Ni que fuéramos, Belén Esteban ha dado la noticia que ha sacudido a todos: Carlo Costanzia ha tomado una decisión que ha dejado KO a Terelu Campos. La información fue compartida por la colaboradora de televisión, quien no ha dudado en poner sobre la mesa todos los detalles de este inesperado giro.

Belén comenzó con una confesión cargada de intriga. “Mañana es viernes y hay un programa que se llama ¡De Viernes! ¿A quién está esperando todo el mundo a ver mañana sentada en ¡De Viernes!? ¿A quién? A Terelu Campos”. Estas palabras generaron expectación entre los espectadores, pero lo que reveló después dejó boquiabiertos a todos.

Con su habitual contundencia, Belén explicó: “Tengo que decir a todo el mundo que Terelu Campos no se va a sentar mañana. Han tirado la entrevista para atrás porque su hija y Carlo Costanzia les han dicho que ella no se tiene que sentar para hablar ni de ellos ni de su nieto”.

Belén Esteban desvela qué pasará con la entrevista de Terelu Campos

El asunto no ha terminado ahí. Según Belén, la situación ha sido tensa entre Terelu y la cadena televisiva. “Lo que ha ocurrido es que la cadena, con el contrato que ha firmado, le ha dicho que si no habla de eso, no va a hablar de nada”, ha confesado.

Esto significa que la entrevista, que se perfilaba como uno de los momentos más esperados del programa, ha sido cancelada.

Carlos Costanzia deja totalmente KO a Terelu Campos

La decisión de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio ha sido tajante. A pesar de saber que Terelu tenía un contrato firmado para acudir al programa, ambos han puesto por delante su deseo de preservar su intimidad y la de su hijo. Este movimiento estratégico ha generado un revuelo mediático y ha dejado a Terelu Campos en una posición delicada.

Fuentes cercanas aseguran que Terelu no se esperaba este desenlace. Para ella, esta entrevista no solo era una oportunidad profesional, sino también una forma de conectar con el público. Sin embargo, las condiciones impuestas por la cadena, junto con la negativa rotunda de Carlo y Alejandra, han hecho imposible su participación.

La polémica está servida y, mientras tanto, la audiencia espera saber cómo afrontará Terelu Campos este revés. Aún no se sabe si la cadena tomará medidas para emitir otra programación. Por ahora, lo único claro es que Carlo Costanzia y Alejandra han dejado claro que, cuando se trata de proteger a su familia, no están dispuestos a ceder.