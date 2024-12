Lydia Lozano da el paso definitivo contra Terelu Campos: 'Eso es amargarte la vida'

Lydia Lozano ha explotado definitivamente contra Terelu Campos, a la que ha retratado de manera contundente. La colaboradora ha analizado la última aparición pública de la madre de Alejandra Rubio, donde arremete contra la prensa por asediarla en su casa. “Eso es amargarte la vida”, es el paso definitivo que Lydia daba contra Terelu a quien le recordaba que su familia vive de la prensa.

Desde que el pasado fin de semana Alejandra dio a luz, el clan Campos se ha convertido en el objetivo de los medios. Todos sus miembros se encuentran bajo la atención mediática y esto ha comenzado a pasarles factura. Sin embargo, para periodistas como Lydia, es el precio que deben pagar por ser una de las familias más mediáticas de nuestro país.

Lydia Lozano sentencia a Terelu Campos

Terelu Campos ha llegado al límite. Si hace unos días se mostraba agradecida con la prensa por respetar el parto de Alejandra, ahora ha estallado al sentirse asediada por los medios. “Si esto se lo hacéis a Alejandra con el bebé, luego diréis que si la relación con la prensa es mala”, comentaba molesta.

Lydia Lozano reaccionaba a estas imágenes y daba el paso definitivo contra Terelu al recordarle de qué vive toda su familia. “Vive de nosotros y trabaja como nosotros”, comenzó a decir Lozano. “¿Por qué está cabreada Terelu?, eso es amargarte la vida”, añadía, sentenciando así a la que un día fue su compañera de trabajo.

La colaboradora de Ni que fuéramos no entiende el malestar de la hija de María Teresa y censuró su comportamiento con los reporteros asfálticos. “¿No comprendes que los periodistas están haciendo su trabajo?, esa gente es de la que vivimos todos”, dijo mirando a cámara.

Terelu realizó el pasado domingo 8 de diciembre su primera visita al domicilio de Alejandra. A las puertas de la casa que comparte con Carlo, esperaba la prensa para obtener unas primeras impresiones. Lo que no se esperaban fue el monumental enfado de la hija de María Teresa.

“Chico, esto normal no me parece, cariño, lo que no quiero es que se lo hagáis a ella”, dijo muy molesta. Estas declaraciones fueron las que hicieron estallar a Lydia, que no tardó en recordarle a Terelu que ella y su familia viven de la prensa.

Lydia Lozano estalla contra Terelu Campos

A pesar de haber sido compañeras de trabajo durante años, la relación entre Lydia y Terelu siempre ha sido algo tensa. Lozano, fiel a su trabajo como periodista, no ha tenido miramientos a la hora de dar exclusivas que tuvieran como protagonista al clan Campos. Por otro lado, la hija de María Teresa no ha dudado en arremeter contra la prensa cuando no le ha convenido ofrecer declaraciones.

Este último caso es el que se produjo el pasado domingo a las puertas del domicilio de Alejandra Rubio, donde regresó tras dar a luz. Las imágenes de su enfado han indignado a Lydia que criticó en el plató de Mañaneros a la que fue su compañera.

“Luego se sientan y hacen una portada con la tripita monísima”, apuntó Lozano mientras aseguraba que esto tenía “sus consecuencias”. Las mismas que están sufriendo ahora el clan Campos, que siempre han vivido de la prensa.

“Un poco de respeto por la gente que trabaja en la calle, que es la que nos proporciona estos vídeos”, reiteró la colaboradora. No es la primera vez que la colaboradora critica el comportamiento de Terelu. Lydia siempre ha puesto de manifiesto la altivez de la madre de Alejandra y su manera de tratar a sus compañeros de trabajo.