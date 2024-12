Primeras palabras de Lydia Lozano tras confirmarse lo de Terelu Campos: 'Muy feo'

Lydia Lozano tuvo ocasión hace unos días de participar en el podcast Chico de revista del colaborador de Espejo Público, Arnau Martínez. Una ocasión en la que la periodista se refería a diferentes momentos de su trayectoria personal y profesional. En un momento de la charla Lozano nombró a Terelu Campos calificando de "muy feo" cómo se despidió esta de TVE.

La colaboradora de Ni que fuéramos se sinceró sobre cómo fue su experiencia de trabajar con la madre de Alejandra Rubio en la cadena pública. "Con Terelu en Mañaneros fatal", reveló la madrileña. Además, destapó que cuando Terelu se marchó de TVE "se despidió uno a uno y no me dijo a mí nada".

LYDIA LOZANO: "Me duele cuando dicen que se acabó 'Sálvame': NOS ECHARON" | Chico de Revista #2

Pero no solo eso, la periodista quiso también referirse a todos estos años en los que han compartido muchas horas de platós en diferentes programas. "Yo ya lo dije en Netflix, que parecía una loca. A Terelu no le he importado nada nunca en la vida, ni le han gustado mis opiniones ni nada", aseguró.

Lydia Lozano ha destapado lo que hizo Terelu cuando se fue de Mañaneros

Lozano, además, dejó a la vista cómo es la hija de María Teresa Campos detrás de los focos. La colaboradora reveló que Terelu es "seria". Una actitud que cambia cuando se pone delante de las cámaras.

"Cuando entra sonríe", explicaba Lydia, quien a la vista está no guarda un buen recuerdo de la madre de Alejandra Rubio.

Más allá de sus diferencias con Terelu Campos, Lydia Lozano reconocía estar "de lujo" en el espacio conducido por Adela González. La tertuliana ya conocía a la citada presentadora de la etapa de ambas en Sálvame.

Un espacio en el que Terelu y Lydia coincidieron durante muchos años y tras el que salieron a la vista sus diferencias. La propia Lydia reconoció que no había vuelto a hablar con Terelu desde que esta saliera del desaparecido magazine de Telecinco.

Esto, sumado a los comentarios que la periodista ha venido haciendo sobre Alejandra Rubio, desencadenó que su aparente amistad terminara rompiéndose. Lydia contó que la primera vez que coincidió con Alejandra en un plató de televisión le pareció que iba un poco de sobrada. Además, señaló que su actitud no era la de “una niña que quería aprender”.

Entre Terelu Campos y Lydia Lozano nunca hubo una verdadera amistad

Según alguien cercano a Terelu y a Lydia la falta de empatía entre ambas era evidente cuando coincidían en el plató de Telecinco. Ya entonces las tensiones entre ellas eran palpables.

"Nunca fueron amigas, ni siquiera se acercaron a serlo. Eran más bien compañeras por compromiso", aseguraba el citado testigo.

La propia Lozano así lo dejaba entrever en una charla que tuvo para el podcast de Nagore Robles. Entonces Lydia aseguró que Terelu Campos nunca mostró interés alguno en su trabajo ni en su persona, lo que ha contribuido a que la periodista desarrolle una postura de total indiferencia.

"Creo que nunca le he importado nada, pero me viene muy bien. Así, cuando me la encuentre, no la tengo que saludar", sentenció entonces en presencia de Nagore Robles.