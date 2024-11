Susanna Griso hace una confesión sobre Isabel Pantoja que deja a todos en shock

Horas después de que la noticia del embarazo de Isa Pantoja haya salido a la luz, Susanna Griso no ha tenido reparos en hacer una impactante confesión sobre Isabel Pantoja. La presentadora de televisión ha asegurado que la joven será “una buena madre”, al igual que lo fue la tonadillera:

“Sabrá ser una buena madre, tal vez no puedo decir lo mismo de quienes tuvieron que sacarla adelante... Y no pienso tanto en Isabel Pantoja como en su entorno”.

Por otra parte, Susanna Griso ha dejado claro que la llegada de este nuevo bebé a la vida de Isa y Asraf “es la mejor de las alegrías”. Y mucho más “después de lo que ella ha contado recientemente”.

Con estas palabras, la presentadora de Espejo Público ha dejado entrever que el testimonio de la influencer ponía el foco, no tanto en Isabel Pantoja, sino en el resto de su familia.

Susanna Griso habla alto y claro de Isabel Pantoja

Hace unas horas, Susanna Griso ha reaparecido en Madrid para asistir a un nuevo evento organizado por la revista Yo Dona. Momento en el que no ha tenido reparos en hacer una impactante confesión sobre Isabel Pantoja.

Como era de esperar, durante el correspondiente photocall, los reporteros han aprovechado para preguntarle por el embarazo de Isa Pantoja, cuestiones que la presentadora de televisión ha atendido sin problema.

En primer lugar, Susanna Griso ha querido felicitar a Isa y Asraf por esta buena noticia: “Me alegro mucho por ella, creo que es una muy buena noticia. Además, ha demostrado ser una madraza, así que… Enhorabuena”.

Sin embargo, también ha tenido unas palabras para su madre, la cantante Isabel Pantoja. Hace unos días, la influencer se sentó en ¡De Viernes! para contar algunos de los episodios más duros de su infancia.

Ahora, y tras conocer dicho relato, Susanna Griso considera que la tonadillera también fue, en cierta manera, “una buena madre”. Pero “tal vez no puede decir lo mismo” del entorno de la artista.

No obstante, la comunicadora no ha sido la única en reaccionar al embarazo de Isa Pantoja. Por su parte, Gloria Camila también ha querido felicitar a la joven por esta buena noticia: “Yo me alegro, muy bien. Siempre una llegada de vida es muy buena”.

“Un niño o una niña siempre es una alegría. Creo que al final es un amor que, igual, vamos a dar algunos que no lo han recibido. Entonces, bueno, creo que nos metemos más en ese papel”, ha añadido a continuación.