Lluvia de críticas a Irene Rosales por lo que ha hecho con el embarazo de Isa Pantoja

Irene Rosales ha hecho algo con el embarazo de Isa Pantoja con lo que ha conseguido un aluvión de críticas: no le ha felicitado. La esposa de Kiko Rivera no ha mencionado la noticia que ha llenado de alegría a su cuñada. Esta actitud contrasta notablemente con la de Kiko, quien, pese a su distanciamiento, le ha deseado lo mejor a su hermana.

Lejos de felicitarla, Irene ha aprovechado el interés mediático para promocionar sus marcas, sacando así provecho del embarazo de Isa. Irene, que siempre se ha mostrado conciliadora, se ha desmarcado de la hija de la tonadillera con quien en el pasado tuvo una excelente relación. Motivo más que suficiente para que los seguidores de Isa hayan afeado su actitud ante una noticia tan positiva.

Irene Rosales y su sorprendente reacción al embarazo de Isa Pantoja

Isa Pantoja sorprendía hoy anunciando en exclusiva su segundo embarazo. Por fin, la colaboradora y Asraf han conseguido cumplir su sueño y el año próximo darán la bienvenida a su primer hijo en común. Las reacciones no han tardado en llegar, siendo la de Irene Rosales la que más críticas ha despertado.

Lo que ha hecho Irene al conocer la noticia ha sido, sencillamente, no felicitarla, manteniendo un notable silencio. Rosales no ha hecho mención alguna de esta buena nueva en la vida de su cuñada, omitiéndola por completo. Algo que no ha hecho Kiko Rivera, quien sí le ha dado la enhorabuena a Isa y le ha deseado lo mejor en este embarazo.

El hecho de que Kiko haya dejado a un lado sus diferencias con Isa para alegrarse por ella ha perjudicado más la imagen de Irene. En el pasado, Rosales y la hija de Isabel Pantoja compartían una excelente relación, y en múltiples ocasiones Isa la ha defendido. Por esto, su silencio actual ha provocado que los seguidores de la mujer de Asraf consideren inadecuada su actitud.

Además, Irene ha aprovechado el interés mediático que ha provocado Isa con su embarazo para beneficiarse de ello. La sevillana ha explotado la atención generada por esta noticia para impulsar su presencia en redes, consciente de la expectación en torno al clan Pantoja.

Irene Rosales se desmarca de Isa Pantoja

El embarazo de Isa llega en un clima de crispación y tensión dentro del clan Pantoja. Sus declaraciones recientes en ¡De Viernes! han tensado aún más la relación familiar, incrementando el distanciamiento.

Sin embargo, Kiko fue uno de los primeros en dejar de lado los conflictos para felicitar a su hermana públicamente. “No hay motivo para no felicitarte; enhorabuena, ojalá venga con mucha salud”, publicó el DJ en cuanto conoció la noticia.

Muchos esperaban que, tras el gesto de Kiko, su esposa Irene también felicitara a Isa, igual que hicieron con el embarazo de Anabel. En aquel entonces, ambos se alegraron por la influencer y compartieron con ella la feliz noticia. No obstante, el silencio de Rosales ha sido particularmente llamativo, indicando que no está dispuesta a seguir el mismo camino que su marido.

Y es que la sevillana estaría todavía muy dolida por la última entrevista que Isa concedió en televisión. En esa ocasión, Irene rompió el silencio para expresar el difícil momento que vivía debido a la conducta de su cuñada. “Por supuesto que me duele”, aseguró.

A diferencia de Kiko, quien criticó a Isa tras su testimonio y luego la ha felicitado, Irene ha decidido no dar ese paso. En vez de mostrar su alegría por la noticia, ha optado por ignorarla y usar el interés mediático para promover su carrera como influencer. Una decisión que no ha gustado y que ha provocado numerosas críticas.