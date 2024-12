Sonsoles Ónega se queda sin palabras tras la confesión de Manu Tenorio: 'Yo soy…'

Este lunes ha ocurrido uno de esos momentos televisivos que dejan huella en los espectadores. Sonsoles Ónega, presentadora de Y ahora Sonsoles, ha recibido en su plató al cantante Manu Tenorio, quien ha acudido al programa para promocionar su música. Aunque Sonsoles se ha quedado sin palabras tras la confesión de Manu Tenorio: "Yo soy TDH".

Manu Tenorio sigue siendo un rostro reconocido por su paso por la primera edición de Operación Triunfo. Desde entonces, el cantante ha dedicado su vida a la música y ha mantenido una carrera constante que lo ha llevado a grabar numerosos éxitos.

Manu Tenorio ha decidido acudir al programa de Antena 3 para hablar de su nuevo trabajo musical. Pero, en medio de la conversación con Sonsoles Ónega, ha soltado una bomba que nadie esperaba. “Te voy a contar una primicia”, ha dicho el cantante, interrumpiendo de golpe a la presentadora.

Sonsoles Ónega se queda sin palabras tras la confesión de Manu Tenorio

Sonsoles, visiblemente intrigada, ha esperado atenta a lo que iba a decir. “Yo soy TDH”, ha confesado. El artista ha explicado que se ha enterado de su diagnóstico hace solo unos meses.

“Eso me he enterado hace poco”, ha relatado con sinceridad. Según ha contado, ha comenzado a entender mejor su propia forma de ser a raíz de esta noticia.

“Tiene un ímpetu, un pronto. Yo me estoy enterando ahora de lo que es”, añadía el intérprete mientras Sonsoles intentaba asimilar la información.

Manu ha descrito cómo este trastorno ha impactado en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. “El controlar muchas veces el ímpetu cuando tú ves las cosas muy claras, a los TDH nos cuesta mucho. Tengo muchas ideas en la cabeza y también nos cuesta mucho trabajo la concentración”, ha explicado.

Sin embargo, también ha señalado las virtudes que este diagnóstico le ha permitido descubrir en sí mismo. “No es nada malo, solemos tener mucha sensibilidad. Esa sensibilidad es lo que a mí me ayudaba para transmitir cantando y componer”, reflexionaba con calma.

Manu Tenorio habla sobre su infancia

Durante su intervención, el cantante ha recordado cómo su infancia estuvo marcada por ciertas dificultades que, en aquel entonces, nadie lograba comprender. “Por eso a mí me costaba tanto trabajo concentrarme en el colegio, pero no con la guitarra. Cuando algo me gusta, vamos a saco con eso”, confesaba con una sonrisa.

Además, ha querido destacar la importancia de un diagnóstico temprano y de un buen manejo del trastorno. “Si se gestiona bien y desde el principio, se hace un buen trabajo precoz con el individuo, se pueden sacar muchas virtudes”, afirmaba con seguridad.

Sonsoles Ónega, por su parte, se ha mostrado completamente sorprendida. Y es que en un principio la presentadora se ha quedado sin palabras al conocer el diagnóstico del cantante.

El programa ha terminado con un aplauso cálido del público, reconociendo la sinceridad de Manu. Una tarde que Sonsoles Ónega y los espectadores no olvidarán fácilmente.