María del Monte pone contra las cuerdas a Toñi Salazar: 'Lleva años…'

En el programa Y ahora Sonsoles se ha abordado un tema que mezcla música, emociones y relaciones personales. Aunque el foco inicial del programa ha sido la polémica sobre la ruptura de El Canto del Loco, la conversación ha tomado un giro cuando María del Monte ha hablado. María del Monte ha puesto contra las cuerdas a Toñi Salazar cuando ha confesado que: "Lleva años así".

El Canto del Loco, la banda que marcó a toda una generación, sigue dando que hablar años después de su separación. Las incógnitas sobre los motivos que llevaron a su disolución aún pesan en el corazón de los fans. En el podcast Animales Humanos, David Otero, primo de Dani Martín y uno de los miembros más destacados del grupo, ha roto su silencio.

Según él, la tensión entre los integrantes se volvió insostenible. “El ambiente llegó a ser agresivo y violento”, confesó. Además, explicó que las diferencias personales entre Dani y él, especialmente en la forma de ver la vida, fueron clave en la ruptura.

María del Monte toma la palabra en Y ahora Sonsoles

Estas declaraciones no han dejado indiferente a Dani Martín, quien en una entrevista con el periodista Iñako Díaz ha defendido su papel en la historia de la banda. “El Canto del Loco me lo inventé yo, siempre será mío”, sentenció el cantante con rotundidad.

Iñako Díaz, presente por videollamada en el programa de Sonsoles Ónega, también ha aportado su visión. “No tienen ninguna relación”, afirmó. Según explicó, los problemas entre ambos comenzaron tras la separación y, desde entonces, no se hablan.

En este contexto de tensiones familiares y artísticas, María del Monte, siempre directa y sin pelos en la lengua, ha aprovechado la oportunidad para compartir una experiencia personal. “Yo he conocido algún caso, no voy a decir ningún nombre solo que es un grupo español y se llevaban a matar. No estoy diciendo nada que me hayan contado, lo he vivido en persona”, aseguró.

Aunque inicialmente evitó mencionar nombres, su compañero Miguel Lago, con su particular sentido del humor, lanzó una pista clave. “Hay que echarle un poco de Azúcar para entenderlo”, dijo, aludiendo a las Azúcar Moreno, dúo musical formado por las hermanas Encarna y Toñi Salazar.

María del Monte pone contra las cuerdas a Toñi Salazar

Ante la insistencia de Sonsoles Ónega y los demás tertulianos, María del Monte continuó hablando sobre las dinámicas entre las hermanas. “Llevan años en ese plan, vienen y van”, confesó. Según sus palabras, aunque las Salazar mantienen ante las cámaras una imagen de unión, la realidad detrás de los escenarios es muy diferente.

Sonsoles no pudo resistirse y preguntó: “¿Y ahora cómo están?”. Con su habitual desparpajo, María respondió: “Se van, se van, se van…”.

Estas declaraciones han puesto contra las cuerdas a Encarna y Toñi Salazar, quienes, pese a las aparentes reconciliaciones públicas, siguen arrastrando conflictos internos que afectan su relación y su carrera musical. La revelación de María del Monte ha reavivado los rumores sobre los problemas del grupo. Esta revelación ha dejado a muchos preguntándose si realmente las Azúcar Moreno podrán superar sus diferencias o si, como El Canto del Loco, terminarán separándose de forma definitiva.

Mientras tanto, el debate continúa y los espectadores siguen expectantes ante lo que podría ser un nuevo capítulo en la historia de las relaciones más complicadas del panorama musical español.