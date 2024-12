María del Monte manda un mensaje a Inmaculada Casal: 'Yo lo que quiero es...'

María del Monte sorprendió a todos el pasado mes de septiembre cuando su nombre sonó como el nuevo fichaje de Y ahora Sonsoles. Desde entonces, la cantante de sevillanas acude al plató del citado espacio de Antena 3 como colaboradora. En su última aparición explicaba cómo quiere que sea su despedida: "Yo lo que quiero es una fiesta, que la gente cante, que la gente baile, que la gente coma mucho".

Una afirmación que confirma que, pese a que tiene muchas ganas de vivir, María ya tiene claro cómo será su adiós. El programa que presenta Sonsoles Ónega abordaba el caso de una mujer que 'resucitó' durante su velatorio. Fue entonces cuando la tía de Antonio Tejado aseguraba el pánico que sentía al imaginar una situación como esa.

"Que no me vaya a quemar nadie ni a enterrar nadie antes de que hayan pasado 48 horas, que se entierra hoy a la gente muy ligeramente", advertía entre risas. Y María del Monte añadía: "Que no me pongan la tapadera, que no me echen el pestillo, que me dejen abierta. Que a mí me dé el aire por si pasa algo de esto".

Unos argumentos cargados del humor que desde siempre ha caracterizado a la que fuera gran amiga de Isabel Pantoja. Lejos de quedarse ahí, María del Monte decidió enviar un mensaje a su mujer, la periodista Inmaculada Casal. Mirando a cámara, la cantante pidió a su pareja que tomara nota de todo lo que debe acompañarla en su último viaje.

"Quiero dos móviles de dos compañías distintas, por si una no tiene cobertura, que le llegue a la otra". Además, también insinuó que le gustaría tener cerca, por si acaso, "un paquetito de jamón al vacío".

María del Monte no ocultó que su último deseo es tener una despedida llena de vida que nada tiene que ver con un adiós tradicional. La andaluza no quiere que el evento sea solemne ni en absoluto estático, sino que sea una auténtica celebración de vida.

Lo cierto es que la espontaneidad y autenticidad de María del Monte no dejó a nadie indiferente. Sus palabras arrancaron las risas del público presente.

Además, también sirvieron para recordar a muchos lo importante que es vivir con alegría, incluso hablando de temas como este. Una vez más, del Monte demostró que su forma de ver la vida puede chocar con la de otros, algo que a ella no le preocupa en absoluto.

Solo queda saber si Inmaculada Casal, con quien María del Monte lleva más de dos décadas, ha tomado buena nota de todos los deseos expresados por la cantante.